Slovák spotrebuje 20 kg hydiny ročne,oficiálne čísla hovoria o 14,1 kg

Bratislava 23. decembra (TASR) - Spotreba hydinového mäsa na obyvateľa za rok je v rámci EÚ na úrovni 22,5 kg, v susednej Českej republike je to 25 kg. Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.spresnil.Pokles spotreby hydinového mäsa, ktorý vykazuje od roku 2012 Štatistický úrad SR, je podľa neho spôsobený nárastom dovozov hydinového mäsa, najmä z Poľska, a to bez akýchkoľvek dokumentov.informoval.dodal Molnár.