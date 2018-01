Slovák Štefan Svitko skončil v 3. etape Rely Dakar siedmy

Slovenský jazdec Štefan Svitko na KTM na trati 4. etapy 39. ročníka Rely Dakar. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Slovenský jazdec Štefan Svitko na KTM na trati 4. etapy 39. ročníka Rely Dakar. Archívna snímka. Foto: TASR/AP

Výsledky - 3. etapa (meraný úsek 296 km):



motocykle:



1. Sam Sunderland (V.Brit/Red Bull KTM Factory Team) 3:20:43 h,

2. Kevin Benavides (Arg./Monster Energy Honda Team) +3:03 min,

3. Toby Price (Austr./ Red Bull KTM Factory Team) +3:28,

4. Ricky Brabec (USA/Monster Energy Honda Team) +3:55,

5. Pablo Quintanilla (Čile/Rockstar Energy Husquarna Factory Racing) +4:20 min,

6. Gerard Farres (Šp./Himoinsa Racing Team) +5:08,

7. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +6:03



priebežné poradie:

1. Sunderland 6:44:23 h,

2. Benavides +4:38 min,

3. Quintanilla +5:00,

... 13. SVITKO +18:42





automobily:

1. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Fr./Toyota) 3:09:08 h,

2. Stephane Peterhansel, Jean Paul Cottret (Fr./Peugeot) +4:05 min,

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Šp./Peugeot) +6:07,

4. Cyril Despres, David Castera (Fr./Peugeot) +7:43,

5. Sebastien Loeb, Daniel Elena (Fr., Monako/Peugeot) +8:34,

6. Giniel de Villiers, Dirk von Zitzewitz (JAR, Nem./Toyota) +10:11



priebežné poradie:



1. Peterhansel 6:34:58 h,

2. Despres +3:11 min,

3. Al-Attiyah +7:43,

4. Loeb +10:11,

5. De Villiers +11:23,

6. Sainz +14:47

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Juan de Marcona g. januára (TASR) – Pondelkovú etapu na 40. ročníku Rely Dakar v kategórii motocyklov vyhral obhajca celkového prvenstva Brit Sam Sunderland na KTM v čase 3:20:43 h. Slovenský reprezentant Štefan Svitko (KTM) obsadil siedme miesto so stratou 6:03 min.Tretia etapa viedla územím Peru (meraný úsek 296 km) z Pisca do San Juan de Marcona. Jediný slovenský zástupca na vytrvalostnom podujatí sa dostal po prvý raz na Dakare 2018 do prvej desiatky. Svitko figuruje v priebežnom poradí na 13. mieste, vedie Sunderland. Český motocyklista Ondřej Klymčiw v 3. etape havaroval a v bezvedomí ho letecky previezli do nemocnice do peruánskej metropoly Lima.V súťaži automobilov sa z etapového triumfu radovali Katarčan Nasser Al-Attiyah s francúzskym spolujazdcom Matthieuom Baumelom na Toyote, ktorí dosiahli čas 3:09:08 h. Na druhom mieste preťali cieľ Francúzi Stephane Peterhansel s Jeanom Paulom Cottretom na Peugeote (+4:05 min) a tretí boli Španieli Carlos Sainz s Lucasom Cruzom taktiež na Peugeote (+6:07). Na čele celkového poradia je Peterhansel s vyše trojminútovým náskokom pred Cyrilom Despresom (Fr./Peugeot).