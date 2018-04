Slovák v Bundestagu: Poslanci zistili, že AfD nie sú žiadni extrémisti

Nemecký Bundestag. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. apríla (TASR) – Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), vystupujúca predovšetkým proti migrácii, bola v kampani pred voľbami do Spolkového snemu vlani na jeseň ostatnými stranami ostrakizovaná, avšak po voľbách sa tieto postoje zmenili. Uviedol to vo štvrtok v Berlíne poslanec tejto strany a rodák zo Slovenska Paul Viktor Podolay.povedal Podolay na brífingu pre TASR. AfD je s 92 mandátmi najsilnejšou opozičnou stranou v Bundestagu.Podolay bol v skupine poslancov z viacerých strán, ktorí sa vo štvrtok v Berlíne stretli s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS). Bola medzi nimi aj ďalšia členka Bundestagu slovenského pôvodu Renata Altová z liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP).Paul Viktor Podolay má 71 rokov a pochádza z Bratislavy. Je podnikateľom a tiež bývalým automobilovým pretekárom - v rokoch 1978 a 1980 sa zúčastnil na pretekoch do vrchu na Pezinskej Babe. Keďže jeho matka bola Nemka, do Nemecka mu komunistický režim umožnil odísť ešte v roku 1982. Jeho rodina sa presťahovala do Mníchova, vlani bol zvolený do Bundestagu za AfD vo volebnom obvode Erlangen neďaleko Norimbergu. Okrem iného je prezidentom Nemecko-slovenskej hospodárskej únie.podčiarkol Podolay úspech AfD. Zároveň vyjadril očakávanie, že po jesenných krajinských voľbách bude AfD prítomná v parlamentoch všetkých 16 spolkových krajín.AfD podľa Podolaya zatiaľ nerozvíja spoluprácu so žiadnou politickou stranou na Slovensku. "povedal Podolay.Zároveň sa posťažoval na pretrvávajúce problémy s migráciou do Nemecka a nerešpektovanie Dublinskej dohody, podľa ktorej migranti nemajú právo požiadať o azyl, ak prichádzajú z bezpečnej krajiny.upozornil.AfD je podľa Podolaya proti systému prerozdeľovania migrantov v EÚ na základe kvót.poznamenal.Ako podľa neho priznáva ministerstvo vnútra, v Nemecku je 300.000 ľudí, ktorých úrady nemajú vôbec zaregistrovaných.pokračoval Podolay. Zvyšok rakúsko-nemeckej hranice je podľa neho bez dozoru.dodal nemecký poslanec slovenského pôvodu.Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec