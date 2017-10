Slovák v Las Vegas: Pred hotelmi sú prísne bezpečnostné kontroly

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava/Las Vegas 3. októbra (TASR) - Situácia v americkom Las Vegas sa po nedeľnom tragickom útoku pomaly normalizuje. V uliciach hliadkuje viac policajtov a pred hotelmi na najväčšom bulváre Strip sú bezpečnostné kontroly, ktoré tam dovtedy neboli. Pre TASR to povedal Slovák Peter Hegeduš, ktorý je v Las Vegas na dvojtýždňovom pobyte.„Pred hotelmi sa vytvárajú rady ľudí, ktorým kontrolujú batožinu. Ubytovaní musia prejsť detektorom kovov,“ uviedol Hegeduš, ktorý býva v hoteli Wynn. Ten sa nachádza na Strip, no na opačnej strane, ako je hotel Mandalay Bay, pri ktorom bola streľba. „Okolie hotela Mandalay Bay uzavreli. Na veľkých billboardoch pred najväčšími hotelmi sú podporné vyjadrenia, výzvy na darovanie krvi a informácie pre pozostalých obetí útokov. Každých 100 metrov hliadkujú skupiny policajtov. Ľudia sa pri nich zastavujú, podávajú im ruky, ďakujú. Dokonca jedna pani im darovala aj veľké balenie vody,“ konštatoval Hegeduš.Počas tragického útoku nebol na mieste činu. Mal v pláne navštíviť inú akciu, ktorú však pre tragédiu zrušili. „Došla mi správa o zrušení akcie, a tak som sa dozvedel o útoku. Sledoval som dianie v televízii a na sociálnych sieťach. Spočiatku sa šírili informácie o útokoch vo viacerých hoteloch, ale tie neboli pravdivé. Nemal som obavy o svoju bezpečnosť,“ dodal Hegeduš.Na najmenej 59 mŕtvych a 527 zranených stúpol počet obetí nedeľnej streľby na mnohotisícové publikum koncertu v Las Vegas. Oznámil to miestny šerif Joe Lombardo. Páchateľom najhoršieho masakru v dejinách USA bol 64-ročný multimilionár Stephen Craig Paddock. Paddock v nedeľu o 22.08 h miestneho času spustil z okna svojej izby na 32. poschodí hotela Mandalay Bay na rušnom bulvári Las Vegas Strip streľbu do návštevníkov festivalu country hudby. Na koncerte v blízkosti hotela bolo zhruba 22.000 ľudí. Paddock sa ešte pred príchodom špeciálneho komanda zastrelil.