Slováka Ladislava Hamrana zvolili za predsedu Eurojustu

Na archívnej snímke vpravo novovymenovaný národný zástupca SR v Eurojuste Ladislav Hamran. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 25. októbra (TASR) - Kolégium Eurojustu zvolilo v utorkovom hlasovaní Slováka Ladislava Hamrana za nového predsedu tohto orgánu Európskej únie.Hamran, súčasný podpredseda Eurojustu a národný zástupca Slovenskej republiky, nahradí Belgičanku Michele Coninsxovú, ktorá z Eurojustu odchádza.V utorok o tom informoval Denník N a na svojej webovej stránke aj samotná inštitúcia so sídlom v holandskom Haagu.Výsledok hlasovania bude ešte na schválenie predložený Rade EÚ.Ladislav Hamran má 17-ročné skúsenosti ako prokurátor. V roku 2003 začal pracovať pre generálnu prokuratúru v Bratislave, kde vyšetroval a trestne stíhal prevažne ekonomické zločiny a korupciu, až ho nakoniec v roku 2007 pridelili do Eurojustu ako národného zástupcu Slovenskej republiky.V decembri 2013 zvolili Hamrana za podpredsedu Eurojustu a v decembri 2016 ho v tejto funkcii potvrdili. Ako podpredseda bol zodpovedný predovšetkým za projekty manažovania informácií a znalostí, pričom riadil Pracovnú skupinu Eurojustu pre reorganizáciu a určovanie priorít.Hamran v tlačovom vyhlásení na webovej stránke Eurojustu v utorok uviedol:Pokračoval:Eurojust má za úlohu zvýšiť účinnosť vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní pri riešení závažnej cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti a rýchle a účinné stíhanie zločincov. Víziou Eurojustu je byť kľúčovým hráčom a odborným centrom na justičnej úrovni v oblasti účinného boja proti organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti v Európskej únii.Eurojust bol založený v roku 2002. Jeho úlohou je podpora a posilnenie spolupráce a koordinácie medzi národnými orgánmi v boji proti závažným cezhraničným trestným činom majúcim dosah v rámci Európskej únie.Každý z členských štátov EÚ vysiela na prácu v Eurojuste svojho zástupcu. Sú to skúsení prokurátori, sudcovia alebo policajní dôstojníci so zodpovedajúcimi kompetenciami.Vzájomnou spoluprácou sa podieľajú na výkone mandátu Eurojustu týkajúceho sa koordinácie národných orgánov v každej fáze vyšetrovania a trestného stíhania.