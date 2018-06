Slováka stíhajú rakúske úrady pre krádeže bicyklov

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 11. júna (TASR) - Štyridsaťročného Slováka zadržali v jeho vlasti a vydali do rúk rakúskych úradov v súvislosti so sériou krádeží bicyklov v Dolnom Rakúsku z roku 2017, informuje v pondelok agentúra APA.Páchateľ sa v noci na 12. novembra 2017 vlámal do jednej predajne a krádeží sa dopustil aj v dvoch nezamknutých garážach a vo vozidlách. Ukradol dva elektrobicykle, jeden horský bicykel a elektronické náradie dovedna v hodnote 11.500 eur.Jeden zo susedov vtedy spozoroval podozrivé vozidlo so slovenskými poznávacími značkami. Úrady neskôr zistili, že autom jazdil 40-ročný Slovák, ktorého neskôr usvedčili aj stopy na miestach činu. Vzápätí bol na neho vydaný zatýkací rozkaz, pričom k jeho zadržaniu došlo ešte na sklonku mája. Koncom minulého týždňa bol napokon vydaný rakúskym úradom.V pondelok sa obvinený počas výsluchu na polícii priznal. Následne ho previezli do väzenského zariadenia v meste Wiener Neustadt, píše APA.