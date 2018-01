Slováka v Rakúsku odsúdili za krádež konzerv a parfumov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

St. Pölten 9. januára (TASR) - Súd v Dolnom Rakúsku uložil dvojročný trest odňatia slobody Slovákovi, ktorý ukradol v tamojších samoobslužných predajniach tovar v hodnote vyše 500 eur. Informovalo o tom v utorok internetové vydanie regionálneho týždenníka Niederösterreichische Nachrichten (NÖN).Odsúdený muž, identifikovaný ako 27-ročný Marek V., podľa zverejnenej správy odišiel bez zaplatenia zo supermarketu v meste Bruck an der Leitha, kde si predtým vložil do tašky 27 konzerv s tuniakom, stojacich dokopy 80 eur. Následne navštívil aj drogériu, pričom ukradol parfumy za 430 eur.V danom prípade išlo podľa NÖN o skúseného zlodeja, ktorý bol v minulosti za takéto činy už štyrikrát trestaný. Sudca mu na pojednávaní, že tentoraz nemôže rátať so zhovievavosťou:Po tejto otázke sa Slovák údajne uškŕňal, vynesený rozsudok, ktorý zatiaľ nie je právoplatný, však prijal so zjavným, informoval týždenník.