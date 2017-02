SLOVAKIA CUP: Švajčiari zdolali Bielorusov a postúpili do finále

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Švajčiarsko - Bielorusko 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Góly: 2. Riat (Zangger), 24. Schmutz, 52. Jörg (Albrecht, Zangger), 60. Sutter - 25. Vorobej (Ambrožejčik, Čajka), 28. Demkov (Levša)

Rozhodovali: Novák, Müllner - Šefčík, Korba, vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 740 divákov.

Nitra 10. februára (TASR) - Hokejisti Švajčiarska vyhrali v piatok v prvom zápase Slovakia Cupu nad Bieloruskom 4:2 a postúpili do sobotného finále.Švajčiari sa v súboji o turnajové prvenstvo stretnú s úspešným zo zápasu Slovensko - OH tím Ruska.Švajčiari mali lepší vstup do zápasu a od 2. minúty viedli. V 24. minúte sa dostali do dvojgólového vedenia, no zakrátko Vorobej znížil a Bielorusi na dlhé minúty ovládli dianie na ľade. Výsledkom ich aktivity bolo vyrovnanie na 2:2, no Švajčiari rozhodli o svojom víťazstve v tretej tretine.