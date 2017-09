Slovákom budú pľúca transplantovať v Česku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovákom už nebudú transplantovať pľúca vo Viedni ako doteraz. Rakúšania nemajú dostatočnú kapacitu prijímať nových pacientov z našej krajiny, o našincov sa postarajú v českej Fakultnej nemocnici Motol. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) by mal podpísať memorandum o spolupráci v októbri tohto roka.povedala pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Medzi šéfmi rezortov zdravotníctva už došlo k dohode o spolupráci, stanovili sa základné tézy. Do jej spustenia budú Slovákom transplantovať pľúca tam, kde doteraz - vo viedenskej Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien. Zmluva s týmto zdravotníckym zariadením vypršala v máji tohto roka. Na čakacej listine by tam mal byť aktuálne jeden pacient.Na zaradenie na čakaciu listinu čakajú asi štyria pacienti. "uviedla Eliášová. Česko a Slovensko budú mať spoločný zoznam čakateľov, čo zvýši šance na dodanie vhodného orgánu pre pacienta, ktorý potrebuje transplantáciu.Transplantáciu pľúc lekári na Slovensku nevykonávajú. Slovensko malo s Rakúšanmi dlhoročnú spoluprácu, od roku 1998 urobili transplantácie 67 pacientom. Ministerstvo zdravotníctva chce, aby sa tento technicky najkomplikovanejší transplantačný výkon robil aj u nás. V rámci projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) preto uvažuje o zriadení transplantačného centra pľúc.uviedla Eliášová.Pacientov v súčasnosti na Slovensku na transplantáciu pľúc "iba pripravujú", v UNB manažujú starostlivosť pred a po.