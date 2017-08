Slovákom je horúco, takto sa to prejavilo na odbere elektriny

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. augusta (TASR) - Aj pri aktuálnych horúčavách je odber elektrickej energie stále nižší ako zimné maximá, a to aj napriek neustále rastúcemu využívaniu klimatizačných zariadení. Uviedla to pre TASR hovorkyňa spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., (ZSE) Michaela Dobošová.spresnila.Pri výbere klimatizácie je podľa Dobošovej potrebné zvážiť charakter priestoru, ktorý je potrebné chladiť – predovšetkým plochu okien, stien a strechy, ktoré sú v priamom kontakte s vonkajším prostredím, prípadne či je objekt zateplený. Ďalšie už nestavebné faktory sú napríklad energetická spotreba na štítku, miera hlučnosti, prípadne doplnkové funkcionality, napríklad peľový filter, možnosť diaľkového ovládania, smart aplikácie.upozornila.Zdôraznila, že náklady na používanie klimatizácie sa líšia podľa intenzity jej používania a počasia v danom roku.podčiarkla.dodala Dobošová.