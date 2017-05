Slovákom po výhre Dánska odľahlo. So Švédskom chcú prekvapiť

Na archívnej snímke zľava Tomáš Matoušek a Tomáš Zigo. Foto: TASR/Michal Svítok Na archívnej snímke zľava Tomáš Matoušek a Tomáš Zigo. Foto: TASR/Michal Svítok

Kolín 15. mája (TASR) - Po pondelňajšom zápase MS Dánsko - Taliansko (2:0) spadol slovenským hokejistom i fanúšikom kameň zo srdca. Víťazstvo Dánov znamenalo pre Slovensko istotu zotrvania v A-kategórii. Z priaznivého výsledku mali radosť aj dvaja zo slovenských nováčikov na šampionáte - Tomášovia Zigo a Matoušek.Obaja spoločne sledovali prvú tretinu spomínaného zápasu, po ktorej bol ešte stav bezgólový. "Nemali sme sa dostať do takejto situácie. Mali sme vyhrať niektoré zápasy predtým a bol by väčší pokoj," uvedomoval si Tomáš Zigo. Dánske víťazstvo sa nerodilo ľahko, bezgólové skóre zmenil Dán Hardt až v 58. minúte."Sledovali sme to asi všetci. Bol to z nášho pohľadu veľmi dôležitý zápas, keďže sme sa dostali do takejto situácie. Vďakabohu to dobre dopadlo," poznamenal Tomáš Matoušek.Slováci sa s turnajom rozlúčia zápasom so Švédskom, v ktorom by radi zaskočili favorita. "Čaká nás ešte jeden zápas. Bude to pre nás posledný duel na týchto MS. Nikto z nás nevie, či sa ešte niekedy dostane na šampionát a verím, že do toho dáme všetko. Jasné, teraz už nebudeme pod takým tlakom, keďže sme zachránení, ale aj tak to bude veľmi náročné," dodal Matoušek.