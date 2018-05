Slovákovi obvinenému v Dánsku poskytujú konzulárnu ochranu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň/Bratislava 31. mája (TASR) - V Dánsku obvinili Slováka z fyzického útoku na snúbenca tamojšieho ministra spravodlivosti Sörena Papeho Poulsena, informoval v stredu dánsky spravodajský portál The Local.Informáciu o prípade zadržaného slovenského občana na území Dánska pre TASR vo štvrtok potvrdil riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí MZVaEZ SR Igor Skoček.Slovenskú stranu podľa jeho slov dánska polícia kontaktovala v utorok 22. mája.dodal Skoček.K incidentu došlo 17. mája v Kodani počas majstrovstiev sveta v hokeji.Podľa portálu The Local 34-ročný Slovák partnera dánskeho ministra udrel päsťou a povedal, že nemá rád homosexuálov. Nijakí svedkovia však údajnú homofóbnu narážku nepotvrdili.The Local ďalej uvádza, že voči Slovákovi bolo vo veci napadnutia vznesené obvinenie.Kodanský mestský súd v stredu na základe žiadosti prokuratúry predĺžil dobu trvania predbežného zadržania Slováka do 13. júna. Súd obvinenie z trestného činu násilia voči nemenovanému Slovákovi ponechal, pričom obvinenie z trestného činu nenávisti stiahol.