Slovan a Trenčín spoznajú svojich súperov v EL budúci týždeň

Možní súperi Slovana a Trenčína v 1. predkole Európskej ligy:



NK Široki Brijeg (BaH)



Fola Esch (Lux.)



Differdange 03 (Lux.)



Škendija Tetovo (Mac.)



ND Gorica (Slovin.)



Sutjeska Nikšič (Č. Hora)



Pjunik Jerevan (Arm.)



zástupca Bulharska (náhradný klub za CSKA Sofia, ktorý nedostal licenciu)



Partizani Tirana (Alb.)



Mladost Lučani (Srb.)



Shamrock Rovers (Ír.)



Flora Tallinn (Est.)



Čichura Sačchere (Gruz.)



Lincoln Red Imps (Gibr.)



FK Jelgava (Lot.)



SJK Seinäjoki (Fín.)



Cork City (Ír.)



Zeta Golubovci (Č. Hora)



B36 Tórshavn (Faer. o.)



Derry City (Ír.)



FK Liepaja (Lot.)



Zaria Balti (Mold.)



VPS Vaasa (Fín.)



Valur Reykjavík (Isl.)



Vasas Budapešť (Maď.)



Atlantas Klaipeda (Lit.)



Suduva Marijampole (Lit.)



KF Tirana (Alb.)



Gandzasar Kapan (Arm.)



Torpedo Kutaisi (Gruz.)



FK Trakai (Lit.)



Tre Penne (S. Mar.)



Bala Town (Wal.)



Dinamo Batumi (Gruz.)



NSI Runavik (Faer. o.)



Balzan FC (Malta)



Connah's Quay (Wal.)



Bangor City (Wal.)



UE Santa Coloma (And.)



Progres Niederkorn (Lux.)



Pelister Bitola (Mac.)



Folgore (S. Mar.)



Floriana FC (Malta)



Coleraine FC (S. Ír.)



Ballymena United (S. Ír.)



UE Sant Julia (And.)



KI Klaksvik (Faer. o.)



St. Joseph's FC (Gibr.)



FC Priština (Kos.)







Možní súperi Ružomberka v 1. predkole Európskej ligy:



Maccabi Tel Aviv (Izr.)



FC Midtjylland (Dán.)



Dinamo Minsk (Biel.)



Lech Poznaň (Poľ.)



HJK Helsinki (Fín.)



AIK Štokholm (Švéd.)



Vojvodina Novi Sad (Srb.)



Videoton Székesfehérvár (Maď.)



AEL Limassol (Cyp.)



Šachťor Soligorsk (Biel.)



Crvena zvezda Belehrad (Srb.)



Skenderbeu Korce (Alb.)



SCR Altach (Rak.)



St. Johnstone FC (Škót.)



AEK Larnaca (Cyp.)



Inter Baku (Azerb.)



Beitar Jeruzalem (Izr.)



FK Ventspils (Lot.)



Odds BK (Nór.)



Kairat Almaty (Kaz.)



NK Osijek (Chorv.)



FK Sarajevo (BaH)



KR Reykjavík (Isl.)



IFK Norrköping (Švéd.)



Milsami Orhei (Mold.)



Lyngby BK (Dán.)



Nomme Kalju (Est.)



Željezničar Sarajevo (BaH)



Botev Plovdiv (Bulh.)



Olimpija Ľubľana (Slovin.)



Valletta FC (Malta)



FC Vaduz (Licht.)



Jagiellonia Bialystok (Poľ.)



Levski Sofia (Bulh.)



Stjarnan (Isl.)



FK Haugesund (Nór.)



NK Domžale (Slovin.)



Ordbasy Šimkent (Kaz.)



Levadia Tallinn (Est.)



Ferencváros Budapešť (Maď.)



Crusaders Belfast (S. Ír.)



Rabotnički Skopje (Mac.)



Glasgow Rangers (Škót.)



Širak Gjumri (Arm.)



Dacia Kišiňov (Mold.)



Mladost Podgorica (Č. Hora)



Zira FK (Azerb.)



Irtyš Pavlodar (Kaz.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava a AS Trenčín pôjdu na žreb 1. a 2. predkola Európskej lige 2017/18 v pozícii nasadených tímov, MFK Ružomberok bude medzi nenasadenými. Informoval o tom portál fortunaliga.sk.Žreb sa uskutoční na budúci týždeň v pondelok 19. júna v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Na štadión Ružomberka tak môže prísť súper zvučnejšieho mena Glasgow Rangers, Crvena zvezda Belehrad, Ferencváros Budapešť, dánsky FC Midtjylland, či Levski Sofia. Slovan a Trenčín preveria na úvod papierovo o niečo slabší súperi. V hre sú napríklad luxemburské kluby Fola Esch a Differdange 03, Lincoln Red Imps z Gibraltáru, či UE Sant Julia z Andorry, no i Partizani Tirana, írsky Cork City, kosovská FC Priština, alebo Vasas Budapešť.Zápasy 1. predkola druhej najprestížnejšej európskej súťaže sú na programe 29. júna a 6. júla. Druhé je na programe 13. a 20. júla.