Slovan Bratiskava prehral na ľade Dinama Minsk 2:3

Na archívnej snímke striedačka Slovana, vpravo v pozadí tréner tímu Eduard Zankovec Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

KHL - sumár:



Dinamo Minsk - Slovan Bratislava 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Góly: 32. Kovyršin (Pavlovič, Osipov), 44. Karaban (Šarangovič, Linglet), 45. Howden (Skille, Korobov) - 11. Hecl (Meszároš), 45. Řepík (Boychuk, Černý). Rozhodovali: Odins (Lot.), Soin - Tomilov, Gordenko (všetci Rus.), vylúčení: 3:2 na 2 min, navyše Korobov (Minsk) a Šťastný (Slovan) na 5 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 10.818 divákov.



zostavy:



Dinamo Minsk: Karnauchov - Gragnani, Lisovec, Korobov, Osipov, Chenkel, Šinkevič, Znacharenko - Fontain, Howden, Skille - Kovyršin, Pavlovič, Stepanov - Volkov, Kitarov, Drozd - Šarangovič, Linglet, Karaban



Slovan Bratislava: Štěpánek - Meszároš, Hedera, Després, Bačik, Voráček, Černý - Řepík, Boychuk, Mikúš - Garbutt, Šťastný, Skalický - Réway, Šerbatov, Genoway - Hecl, Sádecký, Sloboda - Hrnka



tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 54 40 6 4 4 223:92 136*

2. CSKA Moskva 54 34 9 1 10 169:83 121*

3. Jokerit Helsinki 52 27 4 8 13 141:97 97*

4. Jaroslavľ 54 25 9 3 17 144:124 96*

5. Nižnij Novgorod 54 23 5 8 18 112:121 87*

6. Soči 54 21 7 7 19 126:133 84*

7. Spartak Moskva 54 21 7 5 21 149:141 82

8. Dinamo Moskva 55 19 9 5 22 131:135 80

----------------------------------------------

9. Čerepovec 54 17 9 10 18 127:143 79

10. Minsk 54 19 5 3 27 105:122 70

11. Podoľsk 54 16 4 7 27 125:155 63

12. Slovan Bratislava 54 14 3 7 30 112:180 55

13. Riga 52 7 7 9 29 94:143 44



*istý postup do play off

Minsk 25. januára (TASR) - Hráči HC Slovan Bratislava prehrali vo štvrtkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade Dinama Minsk 2:3.Zverenci Eduarda Zankovca zostávaju po odohratí piateho zápasu zo šesťzápasovej série na ihriskách súperov v tabuľke Západnej konferencie naďalej na 12. mieste so ziskom 55 bodov.Slovan bude najbližšie hrať až po olympijskej prestávke, keď sa v utorok 27. februára o 17.30 hod. predstaví na ľade Viťazu Podoľsk.V úvodnej tretine boli jednoznačne lepší domáci hokejisti, Slovan prestrieľali pomerom 16:3, ale Jakub Štěpánek bol v bránke hostí spoľahlivý. Slovanisti vyťažili z minima maximum, keď sa strelou zblízka presadil v 11. minúte Marek Hecl.Druhé dejstvo bolo vyrovnanejšie, no optickú prevahu mali stále hráči Dinama. Vyrovnať sa im podarilo v 32. minúte po góle Jevgenija Kovyršina. Slovan si v druhej tretine väčšiu šancu nevypracoval.V 44. minúte sa domáci dostali do vedenia gólom Danilu Karabana, o minútu neskôr zvýšil na 3:1 Quinton Howden. Z následnej akcie dal kontaktný gól Slovana Michal Řepík. "Belasí" mali veľku šancu na vyrovnanie štyri minúty pred koncom, no Marek Sloboda domáceho brankára Michaila Karnauchova neprekonal. Slovan tak prehral na ľade bieloruského klubu štvrtýkrát za sebou.