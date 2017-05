Slovan Bratislava otočil proti Prešovu, pomohla mu penalta

Na snímke zľava Seybouba Soumah sa raduje z gólu spolu s Urošom Damnjanovičom (obaja Slovan) v zápase 27. kola futbalovej Fortuna ligy medzi MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 16. apríla 2017 v Ružomberku. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

ŠK Slovan Bratislava - 1. FC Tatran Prešov 3:1 (2:1)

Góly: 26. Soumah (z 11 m), 38. Ligeon, 85. Rundič - 16. Streňo. ŽK: Sekulič, Rundič - Kačala, Hovančík, Streňo, rozhodoval: R. Weiss, 611 divákov.



zostavy a striedania:



Slovan: Greif - Oršula, Sekulič, Rundič, Ligeon - De Sa (72. Pinte), Kóňa (87. Rigo), Damnjanovič - Soumah - Priskin (87. Ďuriš), Čavrič



Prešov: Talian - Petko, Bartek, Dzurík, Kačala (84. Rolinc) - Leško, Trebuňák (61. Dupkala), Hovančík, Keresteš - Katona, Streňo



Hlasy po zápase:



Ivan Vukomanovič, tréner Slovana: "Sme šťastní, pretože sme zvíťazili. Mrzí ma inkasovaný gól, lebo sme chceli od začiatku kontrolovať hru, dominovať na ihrisku. To sa nám napokon aj podarilo, teší ma, že po inkasovanom góle sme ukázali veľa pekných akcií a dvakrát sme skórovali. Po zmene strán sme chceli naďalej kontrolovať zápas, streliť ďalší gól, čo sa nám aj podarilo. V stretnutí dostali príležitosť viacerí hráči, ktorí ich doteraz nemali veľa. To isté budeme robiť do konca sezóny."



Miroslav Jantek, tréner Prešova: "Gratulujem Slovanu k zaslúženému víťazstvu a dobrému výkonu. Mali sme záujem, aby sme z pohľadu kvality aj my dali nejaký vklad do stretnutia. Viedli sme 1:0, čo bolo pre nás dobrou motivačnou vzpruhou. Žiaľ, neustáli sme polčas a dostali sme ľahký druhý gól. Po zmene strán sme chceli pokračovať v koncentrovanom výkone najmä v defenzíve. Slovan si vypracoval dosť gólových príležitostí, ktoré trestuhodne zahodil. Teoreticky sme žili na lepší výsledok, pri troche šťastia Dupkala mohol vyrovnať na 2:2, ale zopakovalo sa: nedáš, dostaneš."

trovanú loptu umiestnil Streňo za chrbát Greifa. O desať minút neskôr fauloval Petko prenikajúceho Priskina a z pokutového kopu vyrovnal na 1:1 Soumah. V 38. minúte Priskin prihral loptu Ligeonovi, ktorý ukážkovým volejom spoza šestnástky dostal domácich do vedenia.Po zmene strán po chybnej rozohrávke hostí Čavrič išiel sám na bránku, obstrelil Taliana, ale lopta preletela vedľa. Následne sa Soumah prekľučkoval obranou Prešova a v najkrajšej akcii stretnutia De Sa trafil pravú žrď bránky. V 83. minúte mal vyrovnanie na kopačke striedajúci Dupkala, ale poslal loptu nad. Napokon však po desiatom rohovom kope domácich hlavou stanovil výsledok 3:1 Rundič. Slovanista Soumah sa svojím sedemnástym gólom dotiahol na dosiaľ najlepšieho strelca Fortuna ligy Žilinčana Hlohovského.