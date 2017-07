Slovan Bratislava s dánskym klubom prehral o jeden gól

Na snímke v popredí Vukan Savičevič (Slovan) a za ním Jesper Christjansen (Lyngby) v prvom zápase 2. predkola Európskej ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - Lyngby BK (Dánsko) 13. júla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

EL UEFA 2017/2018 - 2. predkolo - 1. stretnutie:



ŠK Slovan Bratislava - BK Lyngby Kodaň 0:1 (0:0)



Gól: 75. Kjaer. ŽK: De Kamps - Lumb, Andersen, Christjansen, Sörensen, rozhodoval: Nenad Djokič (Srb.), 3817 divákov.



zostavy a striedania:



Slovan: Greif - Sekulič, Saláta, Rundič, Kubík - Schet (71. Šefčík), De Kamps, Savičevič, Hološko (71. Vittek) - Čavrič, Mareš



Lyngby: Andersen - Brandrup, Jónasson, Sörensen, Lumb - Fosgaard (65. Kjaer), Örnskov, Christjansen, Larsen (46. Jensen) - Blume - Ojo (61. Boysen)



hlasy po zápase /RTVS/:



Ivan Vukomanovič, tréner Slovana: "Efektivita nám robí problémy už jedenásť mesiacov. Mrzí ma, že sme nedali góly v prvom polčase, keď sme mali šance. Tam sme mali urobiť ten rozdiel. Ale európsky futbal je o tom, kto dá gól, vyhrá. Lyngby je veľmi nepríjemné mužstvo. Máme pred sebou ešte veľa práce. Chýbal nám Soumah, ktorý môže urobiť rozdiel. Musíme sa poriadne pripraviť na odvetu."



Róbert Vittek, útočník Slovana: "Samozrejme, že nás prehra mrzí. V prvom polčase sme mali tri-štyri vyložené šance, mali sme dať góly. Na inkasovaný gól sme mali dobrú reakciu, ale gól sme už nedali. Verím, že šanca tu stále je. Je to zdolateľný súper a verím, že sa nám to podarí."

Bratislava 13. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali vo štvrtkovom domácom úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 s dánskym BK Lyngby Kodaň 0:1. Striedajúci hráč hostí Jeppe Kjaer dosiahol jediný gól zápasu v 75. minúte. Odveta sa uskutoční o týždeň 20. júla o 17.00 h v Dánsku, žreb nasledujúcej kvalifikačnej časti bude už v piatok 14. júla.Slovan chcel hrať vo vlastnom prostredí kombinačne a ofenzívne, čomu zodpovedalo aj rozostavenie s dvoma hrotovými útočníkmi Čavričom a Marešom. Práve druhý menovaný sa už v 7. minúte objavil vo veľkej príležitosti, jeho zakončenie po centri z pravej strany zastavila žrď. Hostia pohrozili takisto z pravého krídla, Ojo neusmernil hlavou loptu do priestoru troch žrdí. Hráči Lyngby sa spoliehali predovšetkým na rýchle protiútoky, ktoré dvakrát potiahol Larsen na ľavom kraji. V 20. minúte Ojo unikol Rundičovi, posunul loptu Fosgaardovi, ktorý prepadol cez domáceho brankára Greifa a Saláta upratal na roh.V ďalšom priebehu bola útočná fáza Slovana statická, Schet sa tak musel presadiť individuálne. Po jeho práci vypálil Savičevič, kodanský brankár Andersen len vyrazil, ale gólovú dorážku Kubíka neuznali rozhodcovia pre faul. Schetovi neskôr nabehol Sekulič, prihral do šestnástky Čavričovi, jeho, Hološkovu, De Kampsovu aj Savičevičovu strelu však zblokovala defenzíva súpera. Schet následne vysunul do pokutového územia Hološka, ktorý zase stroskotal na Andersenovi. De Kamps vymyslel v závere prvého polčasu krásnu dlhú prihrávku za obranu na Kubíka, ktorému však nevyšiel finálny pas.Na začiatku druhého dejstva bolo na ihrisku viac priestoru. Savičevič sa to pokúsil zužitkovať strelou z diaľky a takmer napodobnil svoj ukážkový gól z pôdy Pjuniku Jerevan v prvom predkole. Na opačnom konci po viac než hodine hry vyskúšal šťastie Brandrup, Greif si s jeho pokusom poradil bez väčších problémov. Kým hostia v týchto chvíľach vyčerpali už všetky striedania, tréner "belasých" Ivan Vukomanovič zatiaľ nepristúpil k žiadnej zmene. Až na záverečných dvadsať minút nasadil Vitteka so Šefčíkom namiesto Hološka a Scheta. Slovan si už však po prestávke nedokázal vypracovať toľko možností, mrzieť ho tak mohli predovšetkým nevyužité príležitosti z prvého polčasu. O to viac, že v 75. minúte vyšla Lyngby akcia, ktorú gólovo zakončil striedajúci Kjaer. O odpoveď sa snažil Vittek, ale po prihrávke z ľavej strany nevystrelil presne a nevyšla mu ani hlavička v závere. V nadstavenom čase zlyhal Kubík v bezprostrednej blízkosti Andersena, takže Slovan musí dobiehať jednogólovú stratu v dánskej odvete.