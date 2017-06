Slovan bude v Jerevane bez Soumaha a bez Kóňu, otázny zostáva Čavrič

Na archívnej snímke nový srbský tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava Ivan Vukomanovič. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jerevan 28. júna (TASR) - Tréner ŠK Slovan Bratislava Ivan Vukomanovič sa vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 1. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 na pôde Pjuniku Jerevan musí zaobísť bez viacerých futbalistov. Veľké straty utrpel v strede poľa, Seydouba Soumah vypadol z pôvodného kádra nahláseného Európskej futbalovej únii pre zranenie, Tomáš Kóňa sa dokonca dohodol na rozviazaní spolupráce s klubom. Otázny je zdravotný stav útočníka Aleksandara Čavriča, ktorý si priniesol nepríjemné zranenie zo zápasu srbskej reprezentácie do 21 rokov na ME proti portugalským rovesníkom." povedal Vukomanovič na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii. Kóňov odchod je podľa neho otázka na vedenie klubu.Napriek absenciám mu v otváracej jedenástke zostáva vyriešiť posledný otáznik smerom dopredu. Teraz naň ešte neodpovie ofenzívny stredopoliar Ibrahim Rabiu, ktorý spečatil rekordný prestup z Gentu do Slovana len v utorok a ešte mu chýbajú potrebné papiere. "" pokračoval srbský kouč. O základnej zostave sa definitívne rozhodne ráno v deň zápasu. "" uviedol kapitán Boris Sekulič.Úvod sezóny "" je špecifický. Kým niekde futbalisti iba nastupujú na dovolenky, v závere júna na nich čaká už druhé súťažné vystúpenie. "," povedal Vukomanovič.Ten priznal, že jeho tím sa nachádza vo fáze budovania: "