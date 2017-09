Slovan čaká najdlhší trip sezóny, Ebert: Teším sa na to

Na snímke lavička Slovana a v pozadí tréner tímu Miloš Říha. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Hokejisti Slovana Bratislava sa po päťzápasovej domácej sérii v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) predstavia v nasledujúcom týždni na klziskách súperov. Postupne ich čakajú zápasy s mužstvami Admiral Vladivostok, Červená hviezda Kchun-lun a najdlhší trip sezóny uzavrú na ľade Amuru Chabarovsk.Výpravaodletela na trip v nedeľu podvečer. Po dlhom lete čaká hráčov zápas vo Vladivostoku, úvodné buly je na programe v pondelok o 11.30 h. SELČ. Tréner Miloš Říha sa už dávnejšie rozhodol pre alternatívu hrať zápas ihneď po prílete. Je totiž presvedčený, že hrať v deň príletu je pre hráčov výhodnejšie ako prípadná jednodňová miniaklimatizácia. V stredu sa hráči presunú do Pekingu, začiatok zápasu s Kchun-lunom je o 13.30 hod. SELČ. Odtiaľ poletia opäť do Ruska, kde ich v piatok o 11.30 hod. SELČ čaká duel s Chabarovskom. Výpravu čakajúzmeny časových pásiem, niektorí hráči sa na to tešia.povedal obranca Nick Ebert.Slovanu momentálne patrí v tabuľke Západnej konferencie jedenásta priečka so ziskom ôsmich bodov. V domácej sérii získal z pätnástich možných iba osem.skonštatoval Říha. Veľmi sa nedarí ani najbližším súperomVladivostok uzatvára tabuľku Východnej konferencie s tromi bodmi, Chabarovsk je na tom o niečo lepšie, keď v ôsmich dueloch nazbieral desať bodov. Najlepšie je na tom čínsky klub, ktorý sa so ziskom štrnástich bodov drží na východe piate miesto. Napriek ťažkým podmienkam, ktoré na hráčov Slovana v budúcom týždni čakajú, túžia bodovať.uzavrel Říha.