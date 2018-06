Slovan, DAC a Trenčín poznajú svojich súperov v kvalifikácii UEFA

Na snímke časť hráčov Slovana. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Kalendár Európskej ligy 2018/2019:



20. júna: žreb 1. a 2. kola kvalifikácie



28. júna: 1. zápasy predkola



5. júla: 2. zápasy predkola



12. júla: 1. zápasy 1. kola kvalifikácie



19. júla: 2. zápasy 1. kola kvalifikácie



23. júla: žreb 3. kola kvalifikácie



26. júla: 1. zápasy 2. kola kvalifikácie



2. augusta: 2. zápasy 2. kola kvalifikácie



6. augusta: žreb play off



9. augusta: 1. zápasy 3. kola kvalifikácie



16. augusta: 2. zápasy 3. kola kvalifikácie



23. augusta: 1. zápasy play off



30. augusta: 2. zápasy play off



31. augusta: žreb skupinovej fázy



20. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



4. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



25. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



8. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



29. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



13. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



17. decembra: žreb 16-finále



14. februára: 1. zápasy 16-finále



21. februára: 2. zápasy 16-finále



22. februára: žreb osemfinále



7. marca: 1. zápasy osemfinále



14. marca: 2. zápasy osemfinále



15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



11. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



18. apríla: 2. zápasy štvrťfinále



2. mája: 1. zápasy semifinále



9. mája: 2. zápasy semifinále



29. mája: finále (Olympijský štadión, Baku)

Nyon 20. júna (TASR) - Súperom futbalistov ŠK Slovan Bratislava v 1. kole kvalifikácie Európskej ligy UEFA 2018/2019 bude moldavský tím Milsami Orhei. Tretí tím uplynulého ročníka najvyššej slovenskej súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda sa v rovnakej fáze stretne s gruzínskym Dinamom Tbilisi, AS Trenčín s FK Budučnost Podgorica z Čiernej Hory.Prvé zápasy sú na programe vo štvrtok 12. júla, odvety o týždeň neskôr (19. júla). DAC by mal začať doma, Slovan a Trenčín odohrajú prvé zápasy u súperov. Rozhodol o tom stredajší žreb vo švajčiarskom Nyone.Spolu 94 klubov rozdelili na základe koeficientu medzi nasadené a nenasadené, zo slovenských zástupcov figurovali v skupine nasadených Slovan a Trenčín, DAC bol nenasadený. Všetky tímy už dva dni pred žrebom rozhodili do deviatich skupín.DAC sa ocitol v druhej skupine a z nasadených tímov mohol okrem Tbilisi dostať za súperov Domžale, Gabalu, Glasgow Rangers alebo Apollon Limassol.V okruhu možných súperov Trenčanov boli okrem Podgorice aj Partizani Tirana, Újpest Budapešť, Samtredia a Racing Union.Slovan zaradili do 7. skupiny, medzi nenasadenými figurovala šestica tímov Rabotnički Skopje, Milsami Orhei, Rudar Pljevlja, Riga, Honvéd Budapešť a Balzan.