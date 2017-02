Slovan definitívne bez play off, Starosta: Bohužiaľ to nevyšlo

Na archívnej snímke Tomáš Starosta (Slovan). Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 4. februára (TASR) - V šatni Slovana Bratislava zavládol po piatkovom zápase smútok. Nie len z vysokej prehry 1:6 s Viťazom Podolsk, ale hlavne z toho, že "belasí" budú chýbať vo vytúženom play off. Na to im nestačila ani dobrá forma z uplynulých týždňov. Veľa bodov totiž stratil v úvode a strede základnej časti.Slovanisti by si prípadným víťazstvom v piatkovom stretnutí ešte predĺžili malinkú šancu na vyraďovakču. Na prvý gól hosťujúceho celku, ktorý sa bije o play off a do Bratislavy prišiel vo výbornej forme, keď vyhral uplynulých šesť duelov, ešte dokázali odpovedať, no na tie z druhej a tretej tretiny už nie.povedal tréner Miloš Říha.zdôraznil asistent kapitána Ivan Švarný.Napriek vysokej prehre diváci pripravili hráčom pekné prekvapenie. Až do konca duelu ich vášnivo povzbudzovali a na tribúnach sa objavili aj mexické vlny.povedal útočník Michal Hlinka.Tím zakončí sezónu domácim dvojzápasom s ďalším nepostupujúcim tímom Medveščakom Záhreb. Duely sú na programe 14. a 15. februára o 19.00 h. prípadné víťazstvá by boli aspoň slabá náplasť na sezónu, ktorá sa skončila pred bránami play off.Slovan v nej doplatil na časté výkyvy, keď si dlho nedokázal vypracovať dlhšiu víťaznú sériu. Podarilo sa mu to až v období po sviatkoch, keď vyhral sedem duelov v rade a deväť z desiatich. Vtedy sa dokázal priblížiť k priečkam zaručujúcim play off, no už sa mu nepodarilo zmazať veľkú stratu, ktorú mal predtým. Káder trénera Miloša Říhu bojoval počas celej sezóny s častými zraneniami. Nevyhli sa im ani kľúčoví hráči, medzi inými Marek Viedenský, Václav Nedorost, Radek Smoleňák, Marek Ďaloga i kapitán Andrej Meszároš.K pokoju na hokejkách nepridali ani finančné problémy klubu a niekoľko mesiacov meškajúce výplaty. Slovanu dokonca hrozil arbitrážny súd Ruskej hokejovej federácie. Situácia sa upokojila až pred Vianocami, keď "belasí" získali nového hlavného partnera nemeckú spoločnosť WINGAS a zároveň uhradili všetky podlžnosti.uviedol Švarný.Svoj pohľad na prebiehajúci ročník ponúkol aj skúsený bek Tomáš Starosta, ktorý mal v zápase s Podolskom na drese kapitánske C-éčko."Belasí" odohrajú v základnej časti už len dva duely a nemajú šancu dobehnúť momentálne ôsmy Jokerit Helsinki, ktorý má na konte 88 bodov, čo je o osem viac ako má desiaty Slovan. Ten sa tak počas svojho päťročného pôsobenia v KHL prebojoval do play off len dvakrát. V sezónach 2012/13 i 2015/16 vypadol v prvom kole, keď prehral s Dinamom Moskva, respektíve CSKA Moskva v oboch prípadoch 0:4 na zápasy.