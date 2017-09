Slovan doplatil na chyby, s Nižnekamskom prehral

Na snímke uprostred tréner Slovana Miloš Říha. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

KHL - sumár

HC Slovan Bratislava – Neftechimik Nižnekamsk 3:4 pp (1:2, 0:1, 2:0 - 0:1)

Góly: 4. Viedenský (Meszároš, Švarný), 45. Ebert (Viedenský, Smoleňák), 56. Viedenský (Kašpar, Smoleňák) – 14. Šiksatdarov, 14. Sexton (Sergejev, Nestrašil), 24. Rau (Sexton, Sergejev), 65. Kulikov (Sergejev). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Soin – Strelcov, Sysujev (všetci Rus.), vylúčení: 6:5 na 2 min, navyše: Skalický 5+DKZ za vrazenie - Kulikov 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6780 divákov.



Zostavy:

Slovan Bratislava: Mazanec (24. Štěpánek) - Ebert, Barker, Bačík, Meszároš, Voráček, Švarný, Kozák, Hedera - Hecl, Viedenský, Kašpar - Řepík, Genoway, Smoleňák - Buchtele, Sádecký, Hrnka - Skalický, Mikúš, Šťastný



Nižnekamsk: Ježov – Sergejev, Piganovič, Bryncev, Ogurcov, Šaripzianov, Volgin, Fazylzianov - Rau, Nestrašil, Sexton – Avcin, Kulikov, Poriadin – Šixatdarov, Jakimov, Zdunov - Galimov, Arkalov, Chajrullin

Bratislava 8. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v piatkovom domácom zápase KHL s Neftechimikom Nižnekamsk 3:4 po predĺžení. S týmto súperom ťahajú negatívnu domácu sériu, zatiaľ naposledy nad ním zvíťazili v sezóne 2012/2013.Na zverencov Miloša Říhu teraz čaká najvzdialenejší výjazd sezóny, počas nasledujúceho týždňa odohrajú tri stretnutia na klziskách protivníkov. Prvé majú na programe v pondelok 11. septembra na ľade Admiralu Vladivostok od 11.30 h SELČ.V úvode stretnutia sa Slovan pustil do súpera s vervou a vďaka aktivite dostal možnosť početnej výhody už po dvoch minútach. V nej sa po delovke Meszároša výborne zorientoval Viedenský pred Ježovom, ktorý skvelým tečom poslal puk po prvý raz do bránky – 1:0. Hostia mohli vyrovnať v následnej presilovke, niekoľkými zákrokmi sa blysol Mazanec. Obrovskú šancu hosťom zmaril v 8. minúte obranca Švarný, ktorý futbalovým spôsobom vykopol puk smerujúci do prázdnej bránky. V 14. minúte sa však hosťom podarilo nielen vyrovnať, ale streliť aj druhý gól. Potrebovali na to iba 16 sekúnd. Najskôr sa presadil Šiksatdarov a po ňom Sexton. V 15. minúte prišla ďalšia komplikácia pre domácich po tom, ako Skalický musel ísť predčasne pod sprchy po faule na Volgina, ale Neftechimik nevyužil túto výhodu.Zužitkoval však ďalšie zaváhanie obrany Slovana v 24. minúte, keď sa k odrazenému puku dostal Rau a zvýšil už na 3:1. Po tomto góle prenechal Mazanec miesto v bránke Štěpánkovi. Domácich tento moment nakopol k väčšej aktivite, vybojovali si aj krátku presilovku o dvoch hráčov. Tá však priniesla iba vyrovnanie v počte striel na bránku. Presilovku hral Slovan aj v závere druhej tretiny, ale Nižnekamsk sa pohodlne ubránil.V treťom dejstve sa najskôr strelecky prezentovali hostia, v 45. minúte sa však dostal k puku Ebert a tvrdou strelou prekonal Ježova. Ďalšiu snahu Slovana o vyrovnanie prekazil faul Švarného, no jeho spoluhráči sa ubránili a po návrate obrancu "belasých" pokračovalo dobýjanie bránky Ježova. Ten napokon kapituloval v 56. minúte po zásahu Viedenského. Zaslúžené vyrovnanie poslalo zápas do predĺženia.V nadstavenom čase mohol rozhodnúť Sexton, ale v nájazde ho vychytal Štěpánek. Hosťom sa podarilo ukončiť zápas 10 sekúnd pred koncom predĺženia zásahom Kulikova.