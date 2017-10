Slovan doplatil na nevyužité šance, Després:

Na snímke uprostred brankár Marek Mazanec (Slovan) a hore Brandon McMilan a Mikelis Redlihs (Dinamo Riga) v hokejovom zápase KHL medzi HC Slovan Bratislava - Dinamo Riga v Bratislave 7. októbra 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

hlasy po zápase:

Girts Ankipans, tréner Dinama: "Začiatok nebol podľa našich predstáv, Slovan bol aktívnejší, ale napokon sme vybojovali dva body. Som spokojný."



Eduard Zankovec, tréner Slovana: "Mali sme v presilovke 5 na 3 oveľa viac strieľať, ale to sme neurobili. Nevyužili sme množstvo šancí, a aj preto sme nezvíťazili."



Simon Després, obranca Slovana: "Dnes prehral lepší tím. Mali sme množstvo šancí, ktoré sme bohužiaľ nevyužili. Ale náš výkon je prísľubom do ďalších zápasov."



Marek Viedenský, útočník Slovana: "Súpera sme jasne prestrieľali, ale dali sme len dva góly. To sa proste nerobí. Ťažko sa mi hodnotí takýto zápas."

tabuľka Západnej konferencie:

1. SKA Petrohrad 19 16 3 0 0 88:25 54

2. CSKA Moskva 17 9 5 0 3 50:27 37

3. Jokerit 14 10 2 1 1 48:22 35

4. Dinamo Moskva 20 9 2 0 9 46:45 31

5. Nižnij Novgorod 18 8 2 2 6 34:32 30

6. Lokomotiv Jaroslavľ 18 8 1 3 6 40:48 29

7. HK Soči 18 8 1 3 6 48:51 29

8. Viťaz Podoľsk 20 7 1 3 9 53:55 26

--------------------------------------------

9. Čerepovec 19 6 2 4 7 37:49 26

10. Dinamo Minsk 19 7 1 2 9 36:41 25

11. Spartak Moskva 18 4 4 0 10 49:54 20

12. SLOVAN BRATISLAVA 19 4 1 5 9 37:62 19

13. Dinamo Riga 19 1 2 1 15 29:64 8





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v sobotu v domácom zápase v KHL s Dinamom Riga 2:3 po predĺžení. Premiéra na striedačke tak nevyšla trénerovi bieloruskému Eduardovi Zankovcovi, ktorý po uplynulom zápase nahradil na tomto poste Miloša Říhu.Slovan zakončí dlhú šesťzápasovú domácu šnúru v pondelok o 19.00 h proti HK Soči.(1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)15. Viedenský (Voráček, Smoleňák), 39. Després - 20. Žerdev (Skvorcovs, Galvinš), 38. Stollery (Salmela, Kristo), 65. Žerdev (Stollery). Rozhodovali: Gašilov, Belov – Kučava, Novikov (všetci Rus.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 7950 divákov.Mazanec - Ebert, Després, Meszároš, Barker, Voráček, Švarný, Bačík - Řepík, Genoway, Kašpar - Buchtele, Viedenský, Smoleňák - Skalický, Mikúš, Hrnka - Šerbatov, Sádecký, HlinkaKalninš – K. Redlihs, Galvinš, Ališauskas, Kristaps, Salmela, Stollery, Pujacs – Lipsbergs, Jevpalovs, Indrašis – Skvorcovs, Pavlovs, Žerdev – Kristo, McMillan, Razgals – M. Redlihs, Batna, Kulda – GegerisSlovan vstúpil do zápasu veľmi svižne a po piatich minútach viedol na strely 8:0. K jeho prevahe prispeli aj dve presilovky, pričom 36 sekúnd hral aj v dvojnásobnej početnej výhode. Marek Mazanec bol počas celej prvej tretiny prakticky bez práce, zasahovať musel sporadicky. Hernú prevahu "belasí" zužitkovali až v 15. minúte, keď sa po strele Voráčka od modrej čiary najlepšie zorientoval pred bránkou Viedenský a otvoril skóre. O tri minúty neskôr mali možnosť presilovky aj hostia, ale vážnejšiu príležitosť si nevypracovali. Po návrate vylúčeného Meszároša na ľad sa však po ľavej strane predral Skvorcovs a jeho zblokovanú prihrávku sklepol zo vzduchu do siete Žerdev - 1:1.Hostia po vyrovnaní v druhej tretine ožili, zvýšili aktivitu, ale Slovan mal aj naďalej viac z hry. Dobrú gólovú príležitosť mal Meszároš, spomedzi kruhov tesne minul. Ďalšie strelecké pokusy domácich pokryl Kalninš, v polovici zápasu viedol Slovan na strely 32:10. Skóre sa menilo až v závere, najskôr do vedenia dostali využitou presilovkou hráči Rigy, vzápätí však vyrovnal so šťastím Després. Jeho nahodenie pred bránku si zrazil brankár Kalninš korčuľou za svoj chrbát.V úvode tretieho dejstva mali hostia veľkú šancu dostať sa opäť do vedenia, ale strelu Žerdeva z pravej strany vyrazil Mazanec na ochrannú sieť. V ďalšom priebehu prebral iniciatívu opäť Slovan, dostával sa často pred bránku Dinama, ale absentovalo presné zakončenie. "Belasí" stupňovali svoj tlak, mali drvivú streleckú prevahu, ale Kalninš bol neprekonateľný.Zápas tak dospel do predĺženia. Niekoľko zákrokov si v ňom pripísali obaja brankári, na gólovú šancu si napokon počkali hostia do záveru. Sedemnásť sekúnd pred koncom rozhodol Žerdev.