Slovan je ako vymenený: Vyhral aj v Moskve,na play off stráca tri body

Hokejisti Slovana Bratislava, ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Spartak Moskva - HC Slovan Bratislava 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Góly: 7. Musatov (Jeglič, Plastino), 22. Musatov (Plastino, Chipchura), 38. Kundrátek (Cheechoo).

Rozhodovali: Buturlin, Jeřábek - Golovľov, Lazarev, vylúčení: 3:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Spartak Moskva: Svensson - Gilroy, Provolnev, Sergijenko, Bondarev, Kirillov, Dyblenko, Sorokin - Stoa, Radil, Leščenko - Stapleton, Glazačev, Mirnov - Šmeľov, Potapov, Tolpeko - Li, Bobrov, Pavľukov

Slovan Bratislava: Brust – Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Bačík, Starosta, Rosandič - Cheechoo, Taffe, Sukeľ - Musatov, Jeglič, Chipchura - Lušnák, Šťastný, Skalický - Hlinka, Šiška, Petráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v KHL piaty zápas za sebou. V utorkovom dueli základnej časti triumfovali na ľade Spartaka Moskva 3:0 a na ôsme miesto zaručujúce účasť v play off Západnej konferencie strácajú už len tri body.V drese hostí sa strelecky dvakrát presadil Igor Musatov, jeden gól pridal obranca Tomáš Kundrátek. Slovan sa mohol oprieť o kvalitný výkon brankára Barryho Brusta, ktorý vďaka 23 úspešným zásahom vychytal čisté konto.Bratislavčania pokračujú v tripe po klziskách súperov, vo štvrtok 19. januára sa predstavia na ľade Neftechimiku Nižnekamsk.Slovan bol odhodlaný pokračovať v kvalitných výkonoch z predchádzajúcich zápasov a na štadióne v Lužnikách od úvodu hýril aktivitou. V 2. minúte sa do prvej šance dostal Lušňák, ktorý ohrozil Svenssona po prihrávke od Skalického. Hostia využili úvodný tlak na vedúci gól v 6. minúte. Jeglič sa presadil cez Kirillova, obišiel bránku a našiel pred ňou Musatova, ktorý v páde dorazil puk za Svenssonov chrbát - 0:1. Inkasovaný gól prebral Spartak z letargie a jeho hráči si vytvorili niekoľko sľubných príležitostí. V 15. minúte strieľal nebezpečne Gilroy, ktorého strelu Brust betónom vyrazil.Slovanu vyšiel vstup aj do druhej tretiny. Strela Plastina sa odrazila od ľavej žrde domácej bránky a dôrazný Musatov dorážkou skóroval proti svojmu bývalému klubu aj druhýkrát v zápase. V 33. minúte mohol Spartak streliť kontaktný gól, ale Brust si s Leščenkovou strelou poradil. Následne lapačkou zlikvidoval aj pokus Stoau. Záver tretiny opäť patril Bratislavčanom. Kundrátek počas presilovky využil fakt, že Svenssonovi zakrývali výhľad Taffe s Jegličom, a presnou strelou švihom zvýšil už na rozdiel troch gólov.Slovan sa v záverečnej tretine zameral na udržanie náskoku, pozorne vykrýval stredné pásmo a domácich nepúšťal do vyložených príležitostí. Naďalej sa mohol oprieť o kvalitný výkon brankára Brusta, ktorý podržal svoj tím viacerými dôležitými zákrokmi. Hostia si s prehľadom náskok postrážili a kompaktný výkon vyšperkovali nulou v kolonke inkasovaných gólov. Kríza Moskovčanov pokračuje, Spartak po výsledku 0:3 prehral siedmy zápas za sebou.