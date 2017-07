Slovan končí v Európskej lige, v Kodani prehral

Na snímke v popredí Vukan Savičevič (Slovan) a za ním Jesper Christjansen (Lyngby) v prvom zápase 2. predkola Európskej ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - Lyngby BK (Dánsko) 13. júla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

EL UEFA 2017/2018 - 2. predkolo - odveta:



BK Lyngby Kodaň - ŠK Slovan Bratislava 2:1 (2:0)

Góly: 20. Rygaard (z 11 m), 30. Örnskov - 89. Oršula, ŽK: Örnskov, Fosgaard, Ojo - Sekulič, De Sa, De Kamps, Kubík, rozhodoval: Thorarinsson (Isl.)



zostavy a striedania:

Lyngby: Andersen - Brandrup (69. Lund Jensen), Jónasson, Sörensen, Lumb - Fosgaard, Örnskov, Christjansen, Blume - Kjaer (75. Ojo), Rygaard Jensen (64. Hebo)

Slovan: Greif - Kubík, Rundič, Saláta, Sekulič - De Kamps, Savičevič, Hološko (85. Oršula), Čavrič (74. De Sa) - Vittek, Mareš (61. Schet)



Dinamo Minsk - Rabotnički Skopje 3:0 (1:0)

Góly: 21. Nojok, 70. Galovič, 84. Saroka

/prvý zápas 1:1, postupuje Minsk/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 20. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 s dánskym Lyngby BK 1:2 a v Európskej lige skončili. Domáci rozhodli o víťazstve v prvom polčase, keď strelili dva góly v rozpätí desiatich minút. Slovan nepremenil v 8. minúte pokutový kop, jediný úspešný zásah "belasých" zaznamenal tesne pred koncom Oršula. Kodaň sa v treťom predkole stretne s ruským FK Krasnodar.Slovan sa od úvodu snažil kombinačnou ofenzívnou hrou čo najrýchlejšie zmazať náskok súpera z prvého zápasu, zodpovedalo tomu aj rozostavenie s dvoma hrotovými útočníkmi, ktorým výrazne pomáhali Čavrič s Hološkom. Aktivita Slovana bola odmenená už po ôsmich minútach, keď sa do šestnástky predral De Kamps a po faule na neho si loptu na biely bod postavil Vittek. Andersen ale jeho strelu vyrazil. Hneď vzápätí sa do šance dostal Hološko, ale ani on nemieril v dobrej pozícii presne. Na druhej strane dostali v 20. minúte výhodu penalty aj domáci po ruke Mareša. Rygaard s ňou naložil úspešne a poslal Lyngby do vedenia. O desať minút už viedli domáci 2:0, keď sa po rohovom kope na dvakrát presadil Örnskov.V druhom polčase sa na kopačky hráčov Slovana začala usádzať nervozita, naopak, domáci vedomí si náskoku hrali uvoľnene a čakali na svoju šancu. Jedna z nich prišla v 67. minúte, keď mali opäť výhodu pokutového kopu. Strela kapitána Sörensena však skončila iba na brvne. Výkon Slovana bol v druhom polčase veľmi slabý a postupne sa jeho hráči zmierovali s tým, že v Európskej lige končia. V závere zápasu zachránila brankára Andersena ľavá žrď po strele Scheta, no pár sekúnd pred koncom riadneho hracieho času sa konečne v dvojzápase trafil do čierneho Oršula. Hráči Lyngby však už v zostávajúcom priebehu zápasu nedopustili žiadnu drámu, a mohli sa tak po záverečnom hvizde radovať z víťazstva i postupu do tretieho predkola.