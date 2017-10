Slovan po predĺžení podľahol Spartaku Moskva 1:2

Na archívnej snímke lavička Slovana, sprava asistent trénera Rudolf Jendek , tréner Miloš Říha a asistent Róbert Petrovický. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Slovan Bratislava - Spartak Moskva 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)



Góly: 36. Ebert - 16. Stoa (Aljajev, Lajunen), 63. Chochlačov. Rozhodovali: Bondar, Ščenjov - Šalagin, Šišlo, vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Kašpar 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6993 divákov.



Slovan Bratislava: Mazanec - Meszároš, Després, Barker, Ebert, Švarný, Voráček, Bačík - Kašpar, Genoway, Řepík - Smoleňák, Hrnka, Buchtele - Skalický, Mikúš, Šťastný - Hlinka, Sádecký, Hecl



Spartak Moskva: Bespalov - Lajunen, Aljajev, Kalinin, Kulik, Bondarev, Judin, Sorokin - Trunjov, Stoa, Chochlačov - Komarov, Maxwell, Radil - Nikoncev, Voronin, Orlov - Bobrov, Kuznecov, Ciplakov



Nick Ebert, obranca Slovana: "Bol to dobrý zápas. Máme z neho bod, ale zaslúžili sme si viac. Chceli sme v predĺžení zvíťaziť, ale občas to nejde podľa predstáv. V druhej tretine sme mali viaceré šance na skórovanie, ale nevyužili sme ich. Musíme však na to zabudnúť a pokúsiť sa o víťazstvo v utorok."



tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 16 13 3 0 0 73:21 45



2. Jokerit 13 9 2 1 1 44:20 32



3. Dinamo Moskva 17 9 2 0 6 44:36 31



4. CSKA Moskva 14 7 4 0 3 41:23 29



5. Nižnij Novgorod 16 7 2 2 5 31:28 27



6. Lokomotiv Jaroslavľ 16 7 1 3 5 37:42 26



7. HC Soči 15 7 1 2 5 42:40 25



8. Čerepovec 16 6 1 3 6 30:40 23



9. Spartak Moskva 16 4 4 0 8 45:46 20



10. Viťaz Podoľsk 17 5 1 2 9 43:49 19



11. Dinamo Minsk 16 5 0 2 9 26:37 17



12. SLOVAN BRATISLAVA 16 4 0 4 8 30:54 16



13. Dinamo Riga 16 1 1 0 14 23:55 5

Bratislava 1. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v nedeľňajšom stretnutí KHL so Spartakom Moskva 1:2 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre hostí rozhodol Alexandar Chochlačov "Belasí" zostávajú aj naďalej na predposlednom mieste Západnej konferencie so 16 bodmi. Slovan pokračuje v sérii domácich zápasov v utorok 3. októbra o 19.00 h, jeho súperom bude Severstaľ Čerepovec.Od prvej minúty nasadili oba tímy vysoké tempo, po protiútok Radila sa vyznamenal domáci brankár Mazanec. Prvá väčšia šanca Slovana prišla v tretej minúte, ale Meszárošovu delovku kryl Bespalov. "Belasí" zvyšovali tlak, ale nakoniec pykali za svoju nedisciplinovať. Počas oslabenia sa v 16. minúte dostal odrazený puk od zadného mantinelu k voľnému Stoaovi a ten otvoril skóre stretnutia. Slovan tento gól evidentne zaskočil, do konca prvej časti si nevedel vytvoriť výraznejšiu šancu.Po prestávke musel ísť pre nešportové správanie predčasne do šatní Kašpar. V druhej tretine však zverenci trénera Miloša Říhu zvýšili aktivitu, ktorá priniesla želaný efekt v 36. minúte. Zmätok v obrane Moskovčanov využil Ebert, ktorému sa podarilo prepáliť všetko, čo mu stálo v ceste. Do prestávky mohli domáci prehrávať, ale remízový stav držal výborne chytajúci Mazanec.V tretej tretine to bol hokej ako na hojdačke, Hecl mal šancu poslať Slovan do vedenia, to isté mohol urobiť Spartak počas presilovky, ale v oboch prípadoch boli proti brankári. Tlak sa zvyšoval na oboch stranách, prípadný gól tak mohol mať cenu troch bodov. V riadnom hracom čase sa už skóre nezmenilo a o víťazovi stretnutia muselo rozhodnúť predĺženie. Hneď prvá výraznejšia šanca hostí sa skončila v nadstavenom čase gólom, víťazstvo vybojoval pre Spartak Chochlačov.