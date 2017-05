Slovan porazil druholigovú Skalicu a získal Slovenský pohár

Na snímke Milan Rundič zo Slovana sa teší z prvého gólu počas finálového zápasu 48. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft cup-u medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica v Národnom tréningovom centre v Poprade 1. mája 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Slovenský pohár - Slovnaft Cup, finále:



MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:1)

Góly: 20. Rundič, 62. Čavrič, 75. Soumah (11 m). Rozhodoval: Chmura, ŽK: Čikoš-Pavličko - Savičevič, Šefčík, Rundič, 2432 divákov



Zostavy:



MFK Skalica: Čikoš-Pavličko - Švrček, Majerník, Szöcs, Mizerák - Hlavatovič - Hruška (82. Vrábel), Pankaričan, Meszáros (82. Ulrich) - Vaščák (68. Milunovič), Šebesta



ŠK Slovan Bratislava: Greif - Sekulič, Saláta, Rundič, Kubík - Savičevič (64. Kóňa), De Kamps - Šefčík (58. Oršula), Soumah, Priskin - Čavrič (78. Vittek)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 1. mája (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zdolali MFK Skalica 3:0 a štrnástykrát v klubovej histórii získali Slovenský pohár - Slovnaft Cup. Skaličania dokázali fortunaligistovi vzdorovať iba v prvom polčase, počas ktorého si vytvorili niekoľko šancí, po ktorých mohli ísť do vedenia. Slovanisti postupne prevzali iniciatívu a svoju prevahu potvrdili ďalšími gólmi v druhom polčase. Bratislavský klub získal víťazstvom istotu účasti v Európskej lige UEFA 2017/2018.Skaličania mohli ísť do vedenia už v 2. minúte, keď Meszároš ideálne nabehol na center Hlavatoviča, no zblízka trafil iba do brankára Greifa. Meszároš sa vo výhodnej pozícii ocitol aj v 5. minúte, ale zvnútra šestnástky namieril nepresne. "Belasí" postupne prevzali iniciatívu, viac držali loptu a držali hru na súperovej polovici. V 13. minúte si Čavrič vytvoril streleckú pozíciu, z hranice šestnástky strieľal ľavačkou tvrdo, ale tesne nad bránku. Slovanisti zúročili hernú prevahu v 20. minúte. Po rohovom kope sa o efektné "nožničky" pokúsil stopér Milan Rundič a prekonal Čikoš-Pavlička. Po tomto momente ubudlo zaujímavých momentov pred bránkami a na trávniku dominovala najmä bojovnosť. V 34. minúte sa o vyrovnanie pokúsil Hlavatovič, hlavičkou však minul bránku.Po zmene strán sa Slovanisti snažili o druhý gól. Blízko bol k nemu v 50. minúte Čavrič, ktorý po Kubíkovom centri namieril do ľavej žrde a následne sa neujalo ani niekoľko ďalších centrovaných lôpt. Tlaku Slovanistov pomáhali aj defenzívne zaváhania Skaličanov, ktorí v 62. minúte inkasovali druhý gól. Pri ľavej žrdi nechali priveľa priestoru Čavričovi, ktorý zblízka prestrelil skalického brankára - 0:2. V 67. minúte sa brankár Čikoš-Pavličko poriadne natiahol po tvrdej strele De Kampsa spoza šestnástky, ale prudkú loptu dokázal vytlačiť na rohový kop. Ofenzívna aktivita fortunaligistu neutíchala a jej výsledkom bola penalta v 75. minúte. Unikajúceho Priskina fauloval brankár Čikoš-Pavličko a z bieleho bodu sa nemýlil Soumah - 0:3. Pohodlný náskok dodal "belasým" sebaistotu a tí sa efektnými kombináciami snažili aj o ďalšie góly. Tie však už neprišli, no na radosti Slovanistov to neubralo.