Slovan posilnia v KHL Després a Šerbatov

Bratislava 24. augusta (TASR) - Slovan Bratislava podpísal vo štvrtok zmluvy s ďalšími dvoma hráčmi. Slovenský zástupca v Kontinentálnej hokejovej lige sa dohodol na ročných kontraktoch s kanadským obrancom Simonom Desprésom a izraelským útočníkom Eliezerom Šerbatovom. Informovala oficiálna stránka súťaže.Dvadsaťšesťročný Després má bohaté skúsenosti so zámorskou NHL. V dresoch Pittsburghu Penguins, ktorý si ho vybral z 30. miesta v 1. kole draftu 2009, a Anaheime Ducks odohral dokopy 193 duelov v základnej časti a pripísal si 43 bodov (6+37). V 29 dueloch play off pridal gól a šesť asistencií. V uplynulej sezóne nastúpil za Anaheim iba na jeden zápas. V AHL pridal 111 duelov v ZČ s bilanciou 16 gólov a 30 asistencií, v 27 stretnutiach play off pridal 11 bodov (3+8).O rok mladší krídelník Šerbatov po skúsenostiach s juniorskými súťažami v zámorí pôsobil vo Francúzsku a posledné štyri sezóny v Kazachstane. S Beibarysom získal v sezóne 2015/16 titul. V uplynulom ročníku nazbieral v 48 dueloch 44 bodov (15+29).