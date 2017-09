Slovan prehral na ľade Víťaza Podoľsk, nestrelil ani gól

Na snímke striedačka Slovana počas hokejového stretnutia KHL HC Slovan Bratislava - Ak Bars Kazaň 20. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Viťaz Podoľsk - Slovan Bratislava 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Góly: 23. Petrakov (Vyglazov, Mankinen), 23. Kulagin (Vorošilo), 42. Vyglazov (Švec-Rogovoj), 52. Kulagin (Petrakov). Rozhodovali: Soin, Kislov – Gordenko, Tomilov (všetci Rus.), vylúčení: 3:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 4369 divákov.



Podoľsk: Birjukov - Mozík, Golovkov, Katičev, Burström, Lukin, Romanov, Voronkov – Denežkin, Makejev, Nikulin -Horák, Kopejkin, Švec-Rogovoj – Rissanen, Mankinen, Vyglazov –Petrakov, Kulagin, Gorochov – Vorošilo



Slovan: Mazanec - Meszároš, Després, Švarný, Taimi, Kozák, Voráček, Boldižár, Bačik - Řepík, Genoway, Smoleňák - Kašpar, Viedenský, Skalický - Buchtele, Mikúš, Hrnka – Šťastný, Sádecký, Hlinka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podoľsk 23. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v sobotňajšom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade Viťaza Podoľsk hladko 0:4. Zverenci trénera Miloša Říhu vyšli druhý raz za sebou bodovo naprázdno a druhýkrát v sezóne nedokázali v zápase ani raz skórovať. V tabuľke Západnej konferencie im patrí so ziskom 12 bodov 12. miesto.Slovan sa najbližšie opäť predstaví na ľade súpera, v pondelok 25. septembra o 18.30 h nastúpi proti CSKA Moskva.Slovan začal dobre a už po minúte a pol mal možnosť hrať presilovú hru, ktorú však nevyužil. Hra sa potom prelievala z jednej strany na druhú, oba tímy pozorne bránili a šancí bolo v prvej tretine málo. Väčšie si napokon dokázali vypracovať v záverečnej päťminútovke domáci hráči. Vorošilo však v dobrej pozícii netrafil bránku a Kopejkina vychytal Mazanec.V druhej tretine už boli domáci lepším tímom a v rozmedzí devätnástich sekúnd rozhodli o osude zápasu. V 22. minúte ich poslal do vedenia Petrakov strelou do pravého horného rohu a ihneď na to sa pred bránkou Slovana výborne zorientoval Kulagin. V polovici druhého dejstva mohol zvýšiť Nikulin, Mazanec mu však pohybom znížil strelecký uhol a domáci útočník bránku netrafil. Potom prišli dve dobré možnosti Slovana, keď najskôr Kašpar pokazil prečíslenie nepresnou prihrávkou a onedlho neposlal do siete skvelú prihrávku Švarného Viedenský. Záver patril opäť domácim, hráči Viťazu prevýšili Slovan najmä v osobných súbojoch.Podoľsk zopakoval výborný vstup i v tretej tretine a už po dvoch minútach vyhrával o tri góly. V strede klziska sa po súboji, ktorý zaváňal faulom na Kozáka, dostal k puku Vyglazov a v nájazde nekompromisne prestrelil Mazanca. Domáci potom bez problémov kontrolovali priebeh zápasu, v ojedinelej šanci Slovana neuspel Voráček. Viťaz si už tri body nenechal vziať, v 52. minúte stanovil konečný rezultát zápasu Kulagin.KHL - základná časť: