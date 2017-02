Slovan prehral s Dinamom Moskva, na ôsmy Jokerit stráca stále 5 bodov

Na snímke zľava brankár Justin Pogge (Slovan), Alexej Sopin (Dinamo), Igor Musatov a Ivan Švarný (obaja Slovan) v hokejovej KHL HC Slovan Bratislava - Dinamo Moskva 2. februára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

KHL - základná časť:



Slovan Bratislava - Dinamo Moskva 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)



Góly: 28. Lušňák (Starosta) - 8. Rybakov (Hietanen, Sopin), 10. Podšenďalov (Solovjov, Kokarev). Rozhodovali: Vasiljev, Sergejev - Palej, Sivov (všetci Rus.), vylúčení: 1:4 na 2 min., navyše Pogge 10 min. osobný trest za nešport. správanie, Pätoprstý (obaja Slovan) 10 min. za narazenie zozadu, presilovky a oslabenia: 0:0, 10.055 divákov (vypredané).



zostavy:



Slovan Bratislava: Pogge – Kundrátek, Starosta, Plastino, Švarný, Bačík, Rosandič, Luža - Cheechoo, Taffe, Hlinka – Šťastný, Jeglič, Musatov - Chipchura, Lušňák, Skalický – Petráš, Šiška, Vopelka, od 21. min. Pätoprstý



Dinamo Moskva: Jerjomenko – Nikulin, Mironov, Hietanen, Višnevskij, Solovjov, Rylov, Zajcev – Kašpar, Tereščenko, Karpov – Podšenďalov, Gorovikov, Kokarev – Kokujov, Rybakov, Sopin – Tarasov, Dugin, Brjukvin – Čebykin

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava nestačili vo štvrtkovom zápase KHL na favorizované Dinamo Moskva, ktorému podľahli tesne 1:2. Ich jediný gól strelil za stavu 0:2 v 28. minúte Patrik Lušňák. Stále tak platí, že slovanisti nad týmto súperom počas päťročného pôsobenia v nadnárodnej súťaži ešte v domácom prostredí nikdy nevyhrali.Šance slovenského zástupcu v KHL na postup do play off sú už iba v teoretickej rovine. "Belasí" figurujú v tabuľke Západnej konferencie s 80 bodmi naďalej na desiatej priečke, pričom na ôsmy Jokerit Helsinki strácajú päť bodov. Fínsky klub však odohral o duel menej. Deviaty HK Soči má 82 bodov a v porovnaní so Slovanom dve stretnutia k dobru.Zverencov trénera Miloša Říhu čakajú do konca základnej časti už iba tri zápasy. Domácu sériu zakončia piatkovým súbojom s Viťazom Podoľsk (19.00 h), po reprezentačnej prestávke odohrajú záverečné dva zápasy s Medveščakom Záhreb - v stredu 15. februára pred vlastnými fanúšikmi a v piatok 17. februára na ľade chorvátskeho klubu.Úvodné minúty na vypredanom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu priniesli opatrný hokej. Práve vo chvíľach, keď sa domáci hráči dostávali do tempa a začali "hrýzť" súpera, inkasovali smoliarsky gól. Brankár Pogge sa pre problémy s korčuľou nemohol postaviť z ľadu, čo využil Rybakov, ktorý obišiel bránku a pohodlne skóroval - 0:1. Slovanisti márne protestovali u rozhodcov, Pogge si vykoledoval iba 10-minútový osobný trest za nešportové správanie. O minútu a pol už prehrávali domáci o dva góly - cez Švarného sa presadil Podšenďalov a "precedil" puk pomedzi Poggeho betóny. Slovanistami to otriaslo, v 14. min. mohol zvýšiť Karpov, ale v dobrej pozícii mieril iba do Poggeho. Potom hrali "belasí" dvakrát presilovku, dokonca aj 106-sekundovú o dvoch hráčov, ale prejavila sa na nich nervozita. Jeglič trafil z medzikružia iba do Jerjomenka a Cheechoo orazítkoval pravú žrď.V pokračujúcej početnej výhode zahodil ďalšiu šancu Starosta a Chipchura následne rozvlnil len bočnú sieť. Hra sa v druhej dvadsaťminútovke zrýchlila, diváci sledovali výživný hokej plný streleckých príležitostí. Náskok hostí mohol zvýšiť exslovanista Kašpar, nekrytý mieril tesne vedľa spojnice pravej žrde a brvna. Domácim sa podarilo zlomiť hradby Dinama v 28. min., Jerjomenko neudržal strelu Starostu od modrej čiary a Lušňák zblízka dorazil puk do siete. Slovanisti zacítili šancu, zasypávali brankára hostí čoraz väčším počtom striel a Jerjomenko tak musel byť neustále v strehu. V obrane sa im však naďalej vyskytli diery, po zaváhaní Rosandiča stroskotal pred Poggem Kašpar.V treťom dejstve pokračovala snaha Slovana o vyrovnanie, hostia však vystavali pred Jerjomenkom pevný múr, cez ktorý sa domácim iba ťažko prenikalo. V 50. min. sa to podarilo Kundrátekovi, brankár Dinama však dokázal jeho pokus vyraziť. Na opačnej strane mohol definitívne rozhodnúť Tereščenko, ktorý dostal ideálny puk medzi kruhy, no poslal ho na ochranné sklo. "Belasí" sa nadýchli k záverečnému náporu, dobré šance na vyrovnanie mali Musatov, Taffe i Chipchura, Jerjomenko však ukázal, prečo sa stal najlepším brankárom uplynulého mesiaca. Domáci v posledných sekundách odvolali brankára, ale vytúženého gólu sa nedočkali.