Slovan prehral v domácom zápase s Novgorodom 0:1

Na archívnej snímke druhý zľava tréner Slovana Miloš Říha. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Slovan Bratislava - Torpedo Nižnij Novgorod 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



Góly: 15. Paršin. Rozhodovali: Gašilov, Belov – Kučava, Novikov (všetci Rus.), vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 5712 divákov.



Slovan Bratislava: Mazanec - Meszároš, Švarný, Barker, Ebert, Després, Voráček, Kozák, Boldižár - Řepík, Genoway, Hlinka - Buchtele, Hrnka, Skalický - Sloboda, Sádecký, Hecl - Smoleňák, Mikúš, Šerbatov



Torpedo Nižnij Novgorod: Lisutin – Želdakov, Kundrátek, Mamašev, Grigorijev, Barancev, Fatkulin, Medvedev – Stoľarov, Galuzin, Paršin – Žukov, Tičar, Daugavinš – Lazarev, Dugin, Gračov – Urakov, Mozer, Potapov – Veriajev.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali vo štvrtok v domácom zápase KHL s Torpedom Nižnij Novgorod 0:1. V tabuľke Západnej konferencie zostávajú "belasí" na 12. mieste, na jedenásty Spartak Moskva strácajú dva body. Zápas sledovalo 5712 divákov, čo je najmenej od vstupu Slovana do KHL.Zverenci trénera Miloša Říhu sa v rámci dlhej domácej šesťzápasovej sérii predstavia pred vlastnými fanúšikmi ešte dvakrát, najbližšie privítajú v sobotu o 17.00 h Dinamo Riga.Obe mužstvá vstúpili do stretnutia s dôrazom na pozornú obranu a v prvej tretine diváci veľa šancí nevideli. Ako prvý musel zasahovať Mazanec, po strelách od modrej čiary, bližšie ku gólu mal na opačnej strane Genoway v 7. minúte. Jeho strela však skončila na pravej žrdi bránky hostí. Tí boli v ďalšom priebehu strelecky aktívnejší a prevahu využili v 15. minúte po individuálnej akcii Paršina. Ten najskôr oklamal pohybom Barkera a napokon aj brankára Mazanca. Gól hostí musel ešte potvrdiť videorozhodca. V závere tretiny mal Slovan možnosť presilovky, ale nebol efektívny.V početnej výhode hrali domáci aj na začiatku druhej tretiny, neujali sa strely Meszároša a Švarného. Počas úvodných piatich minút sedeli na trestnej lavici celkovo traja hráči Torpeda, Slovan sa dostal na minútu aj k dvojnásobnej presilovke. Rany Barkera od modrej čiary však zlikvidoval Lisutin. Zverenci trénera Říhu v druhom dejstve zlepšili výkon, viac korčuľovali a výrazne znížili aj náskok hostí v počte striel. Vyrovnať sa im ale do konca tretiny nepodarilo. Naopak, hostia mohli zvýšiť náskok pri dvojnásobnej početnej výhode v úplnom závere.V tretej tretine sa hostia ešte viac sústredili na obranu a vyrážali do protiútokov. Hráči Slovana sa v útoku presadzovali ťažko, chýbala im najmä priamočiarosť. Nepodarilo sa im vyrovnať ani v ďalších presilovkách v 55. a v 57. minúte, v tej druhej spálil veľkú šancu Buchtele. O víťazovi tak rozhodol jediný presný zásah z 15. minúty.