Slovan prehral v Ufe, drží si 12. miesto v tabuľke

Na archívnej snímke útočník Slovana Ryan Garbutt. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Salavat Julajev Ufa - Slovan Bratislava 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)



Góly: 19. Tkačov (Arzamascev), 28. Omark (Kempainen), 29. Busarov (Panin), 29. Tkačov (Larsen, Burdasov), 55. Hartikainen (Larsen, Kemppainen) - 10. Garbutt (Genoway, Viedenský), 50. Boychuk (Hedera, Genoway), 54. Mikúš (Hedera). Rozhodovali: Cyplakov, Ščeňov – Maitak, Strelcov (všetci Rus.), vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 8052 divákov.



Salavat Julajev Ufa: Nalimov – Panin, Larsen, Arzamascev, S. Garejev, Loginov, Bartulis, Jelizarov – Hartikainen, Kemppainen, Omark – Lisin, Zubov, Fjodorov – Burdasov, Tkačov, Sajustov – Soloduchin, M. Majorov, Kuzmin - Busarov



Slovan Bratislava: Štěpánek (29. Sedláček) – Meszároš, Sersen, Després, Bačik, Voráček, Černý, Hedera - Řepík, Boychuk, Mikúš – Garbutt, Viedenský, Genoway – Hrnka, Šťastný, Skalický – Hecl, Šerbatov, Réway - Sádecký

Ufa 21. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v nedeľňajšom zápase KHL na ľade Salavatu Julajev Ufa 3:5 a nenatiahli tak víťaznú sériu na tri stretnutia. V tabuľke Západnej konferencie naďalej patrí zverencom trénera Eduarda Zankovca 12. priečka so ziskom 55 bodov."Belasí" pokračujú v rámci šesťzápasovej šnúry na klziskách súperov najbližšie v utorok 23. januára o 17.00 h na ľade Neftechimiku Nižnekamsk.Slovan začal sympaticky, v 3. minúte našiel Réway perfektnou prihrávkou úplne voľného Hecla, ktorý však zblízka namieril iba do domáceho brankára Nalimova. Hostia zaskočili favorita pohybom a dôraznou hrou, stačili mu aj korčuliarsky. V 10. minúte sa zaslúžene ujali vedenia zásluhou Garbutta, ktorý po prihrávke od Viedenského unikol dvom brániacim protihráčom a presnou strelou švihom prekonal Nalimova. Domáci po inkasovanom góle zvýšili tempo, v presilovke zavreli Bratislavčanov a v 19. minúte sa dočkali vyrovnania. Po prihrávke Arzamasceva prepálil Štěpánka z uhla Tkačov.V druhej tretine začal Slovan nádejnou presilovou hrou. Lenže, nasledovala pasáž, ktorá rozhodla o osude zápasu v jeho neprospech. Hostia inkasovali v priebehu 28. a 29. minúty tri góly z hokejok Omarka, Busarova a opäť Tkačova. Po tomto zásahu opustil Štěpánek bránku "belasých", vystriedal ho Sedláček.V úvode tretieho dejstva prežili "belasí" dve oslabenia a potom sa zahryzli do súpera. V 50. minúte prihral Genoway pred bránku Boychukovi a ten znížil na 2:4. O štyri minúty neskôr bol rozdiel už len jednogólový. Hedera vystrelil od modrej a puk usmernil do siete Mikúš - 3:4. Domáci však drámu nedopustili a rýchlo pridali piaty gól. Po brejku troch proti dvom skóroval Hartikainen - 5:3. Slovan v závere ešte odvolal brankára, ale gól už nedal.