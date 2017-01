Slovan sa po sérii vrátil do boja o play off

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení prvého gólu v zápase hokejovej KHL HC Slovan Bratislava - Jugra Chanty-Mansijsk 15. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke tréner Slovana Miloš Říha v stretnutí KHL HC Slovan Bratislava - Jugra Chanty-Mansijsk 15. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - Dvadsaťtribodov z 30 možných, to je vizitka hokejistov Slovana Bratislava po desaťzápasovej domácej šnúre, ktorú zakončili nedeľňajším triumfom nad Jugrou Chanty-Mansijsk 3:2. Zverenci trénera Miloša Říhu sa tak na prelome rokov výrazne priblížili k priečkam zaručujúcim play off. "Belasí" chcú na výkony z domáceho prostredia nadviazať aj na nadchádzajúcej päťzápasovej sérii na ihriskách súperov.Slovanisti momentálne figurujú na 10. mieste tabuľky Západnej konferencie a na konte majú 69 bodov. O šesť menej ako ôsmy Jokerit, pričom odohrali o duel viac. "pochvaľoval si hlavný kouč slovenského zástupcu v KHL.Spokojnosť neskrýval ani kapitán mužstva Michal Sersen. "zdôraznil.V šatni tak panuje dobrá nálada a hráči sa chcú pobiť o účasť vo vyraďovacej časti sezóny.Podľa kapitána sa tím v posledných dueloch zlepšil najmä smerom dozadu.dodal.Hráčov Slovana teraz čaká päť duelov na klziskách súperov, najbližšie sa predstavia v utorok 17. januára o 17.30 h na ľade Spartaka Moskva. To znamená, že na oddych príliš času nebude.uviedol Říha.zdôraznil.Tréner vyzdvihol aj fakt, že mužstvu sa daria presilovky. Slovan dal Jugre dva góly práve v nich, no Říha nebol úplne spokojný.Na najbližší trip už nemôže počítať so službami Tomáša Surového, ktorý sa vracia do Banskej Bystrice. Niekdajší kapitán Slovana prišiel vypomôcť tímu pred Vianocami a v ôsmich dueloch nazbieral dva góly a dve asistencie. Chýbať budú aj obranca Marek Ďaloga, ktorého čaká operácia ruky, a s najväčšou pravdepodobnosťou útočník Václav Nedorost, ten utrpel otras mozgu. Na tripe bude k dispozícii mladý útočník Matúš Sukeľ.