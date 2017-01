Slovan sa predbežne dohodol s Kóňom, s tímom odletel do Turecka

Na snímke Tomáš Kóňa. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) - Bývalý slovenský reprezentant Tomáš Kóňa sa pravdepodobne stane novou posilou Slovana Bratislava v jarnej časti sezóny. S doterajším hráčom Spartaka Myjava sa už "belasí" predbežne dohodli na spolupráci, ten ale ešte musí so svojím bývalým klubom administratívne dotiahnuť záležitosti prestupu. Kóňa v stredu už odletel so Slovanom na sústredenie do Turecka, informoval klub na svojej oficiálnej stránke.uviedol viceprezident Slovana Ivan Kmotrík ml.Tridsaťdvaročný Kóňa hráva na poste defenzívneho stredopoliara. Je odchovancom nitrianskeho futbalu, odkiaľ odišiel v roku 2006 do Sparty Praha. Neskôr obliekal aj dresy Zlína, Petržalky, či Senice.Slovanisti strávia na sústredení v tureckom Beleku takmer štyri týždne. Predbežne majú dohodnutých šesť prípravných zápasov, prvý z nich je na programe 20. januára proti rumunskému prvoligovému tímu FC Botosani.