Slovan si pripísal ďalšie víťazstvo, avšak s najnižším počtom divákov

Na snímke sprava Marek Viedenský, Jan Buchtele a Lukáš Kašpar (všetci Slovan) oslavujú gól v hokejovom zápase KHL Slovan Bratislava - Sibir Novosibirsk 1. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Slovan Bratislava - Sibir Novosibirsk 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)



Góly: 33. Meszároš (Buchtele, Viedenský), 35. Genoway (Smoleňák) - 9. Artemov. Rozhodovali: Gofman, Sidorenko - Sadovnikov, Sazonov, vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše: Zyrjanov 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6411 divákov.



Slovan: Mazanec - Meszároš, Barker, Ebert, Després, Švarný, Taimi, Voráček - Skalický, Viedenský, Kašpar - Řepík, Genoway, Smoleňák - Buchtele, Mikúš, Hrnka - Šerbatov, Sádecký, Šťastný



Sibir: Salák – Vorobjov, Polášek, Naumov, Vereščagin, Alexejev, Beljakov, Ignatovič – Sannikov, Zackrisson, Bergström – Koňkov, Enlund, Sigarjov – Barbašev, Šarov, Pervušin – Zemčenko, Zyrjanov, Artemov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zaznamenali druhé víťazstvo v novej sezóne KHL a udržali si tak stopercentnú domácu bilanciu. V piatok si na vlastnom ľade poradili so Sibirom Novosibirsk tesne 2:1.Zverenci trénera Miloša Říhu, ktorí nastúpili už aj s dvojicou nových posíl obrancom Simonom Desprésom a útočníkom Eliezerom Šerbatovom, museli doťahovať manko po inkasovanom góle v 9. minúte z hokejky Artema Artemova. V druhej polovici duelu zlepšili svoj výkon a v priebehu dvoch minút (33.-35.) otočili skóre zásluhou Andreja Meszároša a Colbyho Genowaya. Na štadión v piatok zavítalo 6411 divákov, čo je najnižšia návšteva od vstupu Slovana do KHL."Belasí" sa najbližšie stretnú v nedeľu 3. septembra o 17.00 h s Jugrou Chanty-Mansijsk, o dva dni neskôr privítajú Avangard Omsk (19.30 h) a v piatok 8. septembra zakončia domácu sériu duelom s Neftechimikom Nižnekamsk.V úvodnej tretine boli aktívnejší hostia, ktorí si prvé šance vytvorili po dvoch minútach pri presilovke, ale Mazanec svoj tím podržal. Na druhej strane to boli iba propagačné pokusy. Sibir sa dostal do vedenia v 9. minúte, keď sa po nedôraznom bránení Desprésa presadil Artemov. Prvý pokus mladého krídelníka vyrazil Mazanec betónom, no na druhý už nestihol zareagovať - 0:1. Slovan si vypracoval väčšie šancu až v 11. minúte, keď si zahral prvú presilovku. V dobrých pozíciách sa ocitli Hrnka i Buchtele, ale Saláka neprekonali. To bolo zo strany domácich v podstate všetko, keďže hrali ešte dvakrát v oslabení. Veľkú šancu Zemčenka zmaril výborný Mazanec. V poslednej minúte išiel na trestnú Polášek, ale domáci z toho nič nevyťažili.Rovnako to dopadlo aj v dohrávanej časti presilovky v úvode druhej tretiny. V 25. minúte mal dve šance po sebe Smoleňák, ale Salák sa vyznamenal. Počas ďalšej presilovky hostí ho napodobnil aj domáci brankár, ktorý zlikvidoval veľké šance Sannikova a Sigarjova. "Belasí" sa ubránili a od druhej polovice sa osmelili aj smerom dopredu. Začali hrať jednoduchšie, snažili sa viac tlačiť pred brankára a cloniť mu vo výhľade a oveľa častejšie strieľali. To prinieslo svoje ovocie v 33. minúte. Viedenský vyhral buly na pravom kruhu, Buchtele nabil na modrú Meszárošovi a jeho delovka si našla cestu za Salákov chrbát - 1:1. O necelú minútu neskôr išiel na trestnú Koňkov a Slovan tretiu presilovku v zápase využil. Genoway potiahol po pravej strane puk do pásma, nakorčuľoval si za bránku a jeho prihrávka sa od korčule jedného z obrancov hostí odrazila do Salákovho ramena a odtiaľ do siete - 2:1. V 37. minúte mohol vyrovnať Bergström, ale Mazanec opäť pohotovo zasiahol.Slovan začal tretie dejstvo náporom a vynútil si tak ďalšiu presilovku. Takmer v nej však inkasoval, keď si nedal pozor na Zyrjanova a ten na dvakrát takmer prekonal Mazanca. "Belasí" sa v ďalších minútach snažili udržať tesný náskok a tomu podmienili aj svoju hru. Prehusťovali stredné pásmo, akcie súpera ničili už v zárodku, snažili sa kúskovať hru, neponáhľali sa s rozohrávku a pred Saláka sa tlačili len výnimočne. Hostia nevedeli nájsť recept na ich umnú defenzívu a tak im ubúdala minútka za minútkou, aby s výsledkom ešte niečo spravili. Nepomohla ani hra bez brankára a tak si Slovan pripísal druhý triumf v sezóne.