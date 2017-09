Slovan ťahal za kratší koniec aj vo Vladivostoku, prehral po nájazdoch

Striedačka Slovana Bratislava, ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Admiral Vladivostok - Slovan Bratislava 2:1 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 29. Žafiarov (Makarenko, Kazakov), rozhodujúci nájazd Kazakov - 60. Barker (Genoway, Kašpar). Rozhodovali: Odins (Lot.), Gusev – Lazarev, Viljugin (všetci Rus.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 5014 divákov.



Admiral Vladivostok: Nalimov – Blum, Kurašov, Volčenkov, Morrisonn, Zemčonok, Mnacjan, Gluchov – Sajustov, Tkačov, Sabolič – Žafiarov, Makarenko, Kazakov – Butuzov, Machanovskij, Alexandrov – Manukjan, Voronin, Krasnoslobodcev – Sergejenko

Slovan Bratislava: Štěpánek - Ebert, Barker, Taimi, Meszároš, Voráček, Švarný, Kozák, Hedera - Kašpar, Viedenský, Smoleňák - Řepík, Genoway, Buchtele - Hrnka, Sádecký, Šťastný - Skalický, Mikúš, Hecl

Vladivostok 11. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v pondelňajšom zápase KHL na ľade Admiralu Vladivostok 1:2 po samostatných nájazdoch. "Belasí" prehrávali od druhej tretiny po góle Damira Žafiarova, v power play vyrovnal 31 sekúnd pred koncom Cam Barker. V rozstrele rozhodujúci nájazd premenil Maxim Kazakov.Zverenci trénera Miloša Říhu sa predstavia v druhom zápase v rámci najvzdialenejšieho tripu sezóny v stredu 13. septembra na ľade Červenej hviezdy Kchun-lun. Začiatok duelu je o 13.30 hod. SELČ.V úvode stretnutia musel po prvý raz zasahovať Štěpánek, ktorý dostal prednosť pred Mazancom. Prvú veľkú šancu v zápase si ale vypracoval Slovan, Genoway však po strele Řepíka nedokázal dostať puk za bránku. Zverenci trénera Miloša Říhu nastúpili na zápas prakticky priamo z lietadla, v úvodnej tretine ale dokázali domácim konkurovať v korčuľovaní i tempe. V 16. minúte prišli ďalšie šance na oboch stranách. Najskôr mieril do Štěpánka Sajustov, v podobnej príležitosti nemieril presne ani Viedenský.Na začiatku druhého dejstva sa museli "belasí" brániť presilovke domácich, Štěpánek nemal veľa práce. V 28. minúte už ale kapituloval, keď sa k puku dostal pred bránkou stojaci Žafiarov a nikým nekrytý otvoril skóre. Vzápätí mohol zvýšiť Sajustov, ale v prečíslení trafil vo výbornej pozícii iba betón brankára. Prevaha domácich hokejistov začínala byť výrazná, Slovanu chýbal najmä pohyb. Mohol však vyrovnať v presilovke štyri minúty pred koncom, no Buchtele po výbornej kombinácii mieril iba do brankára.Tretia tretina už patrila domácim, ktorí mali niekoľko dobrých príležitostí zvýšiť vedenie. Skórovať mohol najskôr Butuzov a onedlho aj Makarenko so Žafiarovom, ale Štěpánek potvrdzoval pozíciu najlepšieho hráča Slovana v zápase. Na druhej strane mohol tesnú prehru odvrátiť Mikúš, puk po jeho dorážke mieril vedľa konštrukcie bránky. Vyrovnanie napokon priniesla hra bez brankára. Tridsaťjeden sekúnd pred koncom vystrelil z pravej strany Kašpar a odrazený puk poslal za Nalimovov chrbát aj so šťastím Barker.V predĺžení mohol najskôr rozhodnúť Tkačov, ktorého strela z pravej strany preletela okolo pravej žrde, minútu pred koncom vychytal Viedenského brankár Admiralu. O víťazstve Vladivostoku rozhodol premeneným nájazdom v druhej sérii Kazakov, v tretej sérii skóroval aj Sajustov, v drese Slovana nebol úspešný ani jeden zo štyroch exekútorov.