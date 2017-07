Slovan, Trenčín aj Ružomberok spoznali možných súperov v 3. predkole

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

kalendár žrebov EL 2017/2018:

19. júna: žreb 1. a 2. predkola (Nyon)

14. júla: žreb 3. predkola (Nyon)

4. augusta: žreb play off (Nyon)

25. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

11. decembra: žreb šestnásťfinále

23. februára 2018: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



zápasový kalendár EL 2017/2018:

29. júna: 1. zápasy 1. predkola

6. júla: odvety 1. predkola

13. júla: 1. zápasy 2. predkola

20. júla: odvety 2. predkola

27. júla: 1. zápasy 3. predkola

3. augusta: odvety 3. predkola

17. augusta: 1. zápasy play off

24. augusta: odvety play off

14. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

28. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

19. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

2. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

23. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

7. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

15. februára 2018: 1. zápasy šestnásťfinále

22. februára: odvety šestnásťfinále

8. marca: 1. zápasy osemfinále

15. marca: odvety osemfinále

5. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

2. apríla: odvety štvrťfinále

26. apríla: 1. zápasy semifinále

3. mája: odvety semifinále

16. mája: finále (Lyon)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 14. júla (TASR) - Slovenské futbalové kluby Slovan Bratislava, AS Trenčín a MFK Ružomberok spoznali v piatok možných súperov v 3. predkole Európskej ligy UEFA 2017/2018. Určil im ich žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.Ak Slovan postúpi v 2. predkole cez dánsky Lyngby Kodaň, s ktorým v prvom zápase na Pasienkoch prehral 0:1, o play off sa pobije ruským FK Krasnodar. V prípade, že Trenčín prejde cez izraelský Bnei Jehuda Tel Aviv, s ktorým v prvom súboji v Myjave remizoval 1:1, v 3. predkole ho vyzve ruský Zenit Petrohrad. "Ruža" doma prehrala vo štvrtok s nórskym Brann Bergen 0:1, ak v odvete 20. júla v Nórsku dokáže zvrátiť vývoj, v 3. predkole bude čeliť anglickému FC Everton.Pri žrebe 3. predkola EL bolo v osudí 58 klubov, 33 postupujúcich z 2. predkola a 25 mužstiev vstúpi do súťaže až v tejto fáze. Všetky slovenské mužstvá boli pri žrebe nenasadené. Slovan mohol dostať napríklad PSV Eindhoven, Fenerbahçe Istanbul či Panathinaikos Atény. Mužstvu Martina Ševelu hrozili napríklad aj Olympique Marseille, SC Freiburg či FC Sion. Tím kouča Norberta Hrnčára mohol dostať aj Spartu Praha.