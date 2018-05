Slovan túži po obhajobe Slovenského pohára

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení gólu v zápase 7. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava v Bratislave v sobotu 28. apríla 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Historický prehľad výsledkov finálových zápasov Slovenského pohára



2017: MFK Skalica - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:3 / NTC Poprad



2016: ŠK Slovan Bratislava - AS TRENČÍN 1:3 (0:0) / Trnava



2015: AS TRENČÍN - FK Senica 2:2 po predĺžení (1:1, 1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m / Poprad



2014: Slovan Bratislava - MFK KOŠICE 1:2 (1:1) / Myjava



2013: MŠK Žilina - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:2 (0:1) / Ružomberok



2012: FK Senica - MŠK ŽILINA 2:3 pp (2:2, 1:1) / Bardejov



2011: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MŠK Žilina 3:3 (1:2, 2:2) po predĺžení, na pok. kopy 5:4 / Banská Bystrica



2010: FC Spartak Trnava - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:6 (0:3) / Michalovce



2009: MFK KOŠICE - FC Artmedia Petržalka 3:1 (1:0) / Senec



2008: FC ARTMEDIA PETRŽALKA - FC Spartak Trnava 1:0 (0:0) / Žilina



2007: FC Senec - FC VION ZLATÉ MORAVCE 0:4 (0:1) / Bratislava



2006: Spartak Trnava - MFK RUŽOMBEROK 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:4 / Bratislava



2005: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - FC Artmedia Bratislava 2:1 / Nitra



2004: ARTMEDIA PETRŽALKA - Steel Trans Ličartovce 2:0 / Dunajská Streda



2003: MATADOR PÚCHOV - Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení / Topoľčany



2002: VTJ KOBA SENEC - Matador Púchov 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), na pok. kopy 4:2 / Považská Bystrica



2001: INTER BRATISLAVA - MŠK SCP Ružomberok 1:0 / Dubnica nad Váhom



2000: INTER BRATISLAVA - 1. FC Košice 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:2 / Prešov



1999: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 3:0 / Žiar nad Hronom



1998: SPARTAK TRNAVA - 1. FC Košice 2:0 / Bratislava



1997: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 1:0 / Trenčín



1996: CHEMLON HUMENNÉ - Spartak Trnava 2:1 / Vranov



1995: INTER BRATISLAVA - DAC Dunajská Streda 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 3:1 / Dubnica



1994: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 2:1 po predĺžení / Brezno



1993: 1. FC KOŠICE - DAC Dunajská Streda 0:0, na pok. kopy 5:4 / Rimavská Sobota



1992: TATRAN PREŠOV - Lokomotíva Košice 2:0 / Dolný Kubín



1991: SPARTAK TRNAVA - FC Nitra 1:0 / Ružomberok



1990: INTER BRATISLAVA - ZVL Žilina 6:0 / Žiar nad Hronom



1989: SLOVAN BRATISLAVA - ZVL Považská Bystrica 2:1 / Hlohovec



1988: INTER BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:0 / Trenčín



1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Plastika Nitra 0:0, na pok. kopy 6:5 / Trnava



1986: SPARTAK TRNAVA - ZVL Žilina 1:0 / Prievidza



1985: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Tatran Prešov 1:1 a 1:0



1984: INTER BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:0 a 1:0



1983: SLOVAN BRATISLAVA - Plastika Nitra 0:0 a 1:1



1982: SLOVAN BRATISLAVA - ZŤS Petržalka 3:1 a 0:0



1981: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - ZŤS Košice 1:1 a 1:0



1980: ZŤS KOŠICE - ZVL Žilina 2:4 a 5:0



1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Inter Bratislava 2:2 a 3:0



1978: JEDNOTA TRENČÍN - Slovan Bratislava 1:0 a 3:1



1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - ZVL Žilina 0:2 a 4:0



1976: SLOVAN BRATISLAVA - Inter Bratislava 0:0 a 2:1



1975: SPARTAK TRNAVA - AC Nitra 2:0 a 1:2



1974: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 0:0 a 2:2, na pok. kopy 6:5



1973: VSS KOŠICE - Tatran Prešov 3:0 a 3:3



1972: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:2 a 4:1 po predĺžení



1971: SPARTAK TRNAVA - Slovan Bratislava 2:0 a 0:1



1970: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:2 a 1:0







Historický prehľad výsledkov Československého pohára



1993: 1. FC KOŠICE - Sparta Praha 5:1



1992: Sparta Praha – TATRAN PREŠOV 2:1



1991: Baník Ostrava – SPARTAK TRNAVA 6:1



1990: Dukla Praha - INTER BRATISLAVA 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 5:4



1989: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:0



1988: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 2:0



1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Sparta Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:2



1986: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:3



1985: Dukla Praha - LOKOMOTÍVA KOŠICE 3:2



1984: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 4:2



1983: Dukla Praha - SLOVAN BRATISLAVA 2:1



1982: SLOVAN BRATISLAVA - Bohemians Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 4:2



1981: Dukla Praha - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 4:1



1980: Sparta Praha - ZŤS KOŠICE 2:0



1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Baník Ostrava 2:1



1978: Baník Ostrava - JEDNOTA TRENČÍN 1:0



1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Sklo Union Teplice 2:1



1976: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:2 a 1:0



1975: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 3:1 a 1:0



1974: SLOVAN BRATISLAVA - Slavia Praha 0:1 a 1:0, na pok. kopy 4:3



1973: Baník Ostrava - VSS KOŠICE 1:2 a 3:1



1972: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 0:1 a 4:3, na pok. kopy 4:2



1971: SPARTAK TRNAVA - Škoda Plzeň 2:1 a 5:1



1970: TJ GOTTWALDOV - Slovan Bratislava 3:3 a 0:0, na pok. kopy 4:3







Víťazi Slovenského pohára podľa počtu víťazstiev



14 - Slovan Bratislava



6 - Inter Bratislava



5 - Spartak Trnava



3 - Lokomotíva Košice



2 - Dukla Banská Bystrica, Artmedia Petržalka, MFK Košice, AS Trenčín



1 - VSS Košice, ZŤS Košice, 1. FC Košice, Jednota Trenčín, Chemlon Humenné, Tatran Prešov, DAC Dunajská Streda, VTJ Koba Senec, Matador Púchov, MFK Ružomberok, FC ViOn Zlaté Moravce, MŠK Žilina







Víťazi Slovenského pohára od r. 1993



7 - Slovan Bratislava (2017, 2013, 2011, 2010, 1999, 1997, 1994)



3 - Inter Bratislava (2001, 2000, 1995)



2 - Artmedia Petržalka (2008, 2004), MFK Košice (2014, 2009), AS Trenčín (2016, 2015)



1 - MŠK Žilina (2012), FC ViOn Zlaté Moravce (2007), MFK Ružomberok (2006), Dukla Banská Bystrica (2005), Matador Púchov (2003), VTJ Koba Senec (2002), Spartak Trnava (1998), 1. FC Košice (1993)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 1. mája (TASR) - Vyhrať Slovenský pohár túžia futbalisti bratislavského Slovana, aby aspoň čiastočne zachránili sezónu, v ktorej pravdepodobne opäť nedosiahnu na majstrovský titul.sa v utorkovom finále Slovnaft Cupu 2017/2018 stretnú v Trnave s MFK Ružomberok, a ak sa im podarí Liptákov zdolať, obhája trofej z minulej sezóny. Vtedy v NTC Poprad zdolali druholigovú Skalicu bez problémov 3:0.Slovan sa na pohárové finále naladil sobotným víťazstvom 2:1 nad fortunaligovým lídrom Spartakom Trnava, na ktorý však tri kolá pred koncom ročníka stráca osem bodov. Zisk titulu by sa za týchto okolností rovnal zázraku, pohár je na dosah.povedal na pondelkovej tlačovej konferencii kormidelník Slovana Martin Ševela.Boris Sekulič vynechal pre zranenie predošlé dva ligové zápasy, na finále pohára by však mal byť kapitán Slovana pripravený:povedal Sekulič.Ružomberok sa vo finále SP predstaví po dvanástich rokoch. V sezóne 2005/2006 zdvihol trofej nad hlavu po tom, ako v jedenástkovom rozstrele zdolal trnavský Spartak 4:3 po predošlom bezgólovom priebehu.uviedol kapitán MFK Ján Maslo.Kormidelník Ružomberka Norbert Hrnčár považuje Slovan za favorita finále, ale zbrane vopred neskladá.Zápas Slovan - Ružomberok, ktorý z pozície hlavného rozhodcu povedie Patrik Hrčka, má na Štadióne Antona Malatinského výkop v utorok 1. mája o 17.25 h. Jeho víťaz si zaistí miestenku v predkole Európskej ligy UEFA 2018/2019 a okrem toho sa 29. júna predstaví v zápase o Československý Superpohár, ktorý sa po vlaňajšej premiére v Uherskom Hradišti uskutoční tento rok na Slovensku.Podľa reglementu súťaže sa v prípade nerozhodného výsledku po riadnom hracom čase predlžuje 2x15 minút. Ak sa ani tam nerozhodne (hrá sa celé predĺženie), nasleduje rozstrel z 11 m. Víťaz získa titula stane sa držiteľom putovného pohára. Zinkasuje tiež finančnú prémiu 50.000 eur. Zdolaný finalista si prilepší o 20.000 eur.ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok /rozhodujú: P. Hrčka - D. Hrčka, Ádám/