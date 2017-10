Slovan ukončil zmluvu s brankárom Janusom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava rozviazal po vzájomnej dohode zmluvu so slovenským brankárom Jaroslavom Janusom. Uviedla to oficiálna stránka Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Dvadsaťosemročný Janus prišiel do Slovana pred začiatkom aktuálnej sezóny, v bránke sa však nepredstavil ani raz.