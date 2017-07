Slovan v odvete prevalcoval Pjunik 5:0, Mareš si pripísal hetrik

Na snímke vpravo Boris Sekulič (Slovan) strieľa piaty gól v odvete 1. predkola futbalovej Európskej ligy UEFA 2017/2018 ŠK Slovan Bratislava - Pjunik Jerevan 6. júla 2017 na Pasienkoch v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke v popredí Jakub Mareš (Slovan) a dole na tráve brankár Gor Manukjan (Pyunik) v odvete 1. predkola futbalovej Európskej ligy UEFA 2017/2018 ŠK Slovan Bratislava - Pjunik Jerevan 6. júla 2017 na Pasienkoch v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke uprostred strelec gólu Jakub Mareš, vľavo Filip Hološko a vpravo Boris Sekulič (všetci Slovan) v odvete 1. predkola futbalovej Európskej ligy UEFA 2017/2018 ŠK Slovan Bratislava - Pjunik Jerevan 6. júla 2017 na Pasienkoch v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

odveta 1. predkola EL 2017/2018:



Slovan Bratislava - Pjunik Jerevan 5:0 (2:0)

Góly: 10., 23. a 64. Mareš, 62. De Kamps, 66. Sekulič, ŽK: Kubík (Slovan). Rozhodoval: Nikolič (Srb.), 1602 divákov.



zostavy a striedania:



Slovan: Greif - Sekulič, Saláta, Rundič, Kubík - Šefčík (63. Schett), Savičevič, De Kamps, Hološko - Mareš (71. Damnjanovič), Čavrič (63. Vittek)



Pjunik: Manukjan - Manučarjan, Šachnazarjan, Kartašjan, Grigorjan - Harutjunjan (27. Hajrapetjan), Aslanjan - Hakobjan (81. Nazarjan), Avetisjan, Arakeljan - Pogosjan (71. Poghosjan)



/prvý zápas: 4:1, do 2. predkola postúpil Slovan/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava bez problémov postúpili do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018. Vo štvrtok v domácej odvete na Pasienkoch deklasovali arménsky Pjunik Jerevan 5:0 a potvrdili výhru 4:1 z úvodného duelu.V prvom polčase strelil dva góly domácich český útočník Jakub Mareš. V druhom dejstve pridal presný zásah Joeri de Kamps, hetrik zavŕšil Mareš, kapitán Boris Sekulič dal na 5:0. Slovan sa v 2. predkole stretne s úspešnejším z dvojice Lyngby Kodaň (Dánsko) a Bangor City (Wales). Dáni v prvom domácom súboji vyhrali 1:0 a viedli aj po polčase odvety na pôde súpera 3:0. "Belasí" tak v 2. predkole nastúpia v prvom súboji 13. júla doma takmer určite proti Lyngby.Slovan začal náporom a súpera v prvom dejstve takmer nepustil na vlastnú polovicu. "Belasých" upokojil prvým gólom v 10. minúte Mareš, ktorý využil spätnú prihrávku Sekuliča po peknej akcii z pravej strany. V 23. minúte hlavičku Hološka vytlačil iba na žrď brankár hostí a Mareš pohodlne hlavou doklepol loptu do prázdnej brány. Hostia boli zakríknutí, robila im problémy kombinácia, hralo sa len na jednu bránu, výnimkou bola jediná súvislejšia akcia po polhodine hry, so strelou Arakeljana ale brankár Greif nemal problém.Pjunik bol aj v druhom polčase bezzubý, Slovan v pokoji kombinoval na jeho polovici, do gólových šancí sa však nedostával. Na hráčoch oboch tímov bola síce vidieť snaha, chýbala tomu ale futbalovejšia myšlienka a finálna prihrávka. A tak akoby sa na to nemohol pozerať domáci stredopoliar De Kamps, ktorý exportnou delovkou spoza šestnástky zvýšil na 3:0 v 62. minúte, čím spustil domáci gólostroj. Otrasených hostí vzápätí štvrtým gólom potrestal za chybu zle brániaceho obrancu hetrikový Mareš. Chvíle skazy hostí o dve minúty dokonal kapitán Slovana Sekulič, ktorý vnikol do pokutového územia a umnou strelou na 5:0 opäť vystavil brankára Pjuniku do pozície štatistu. V 76. minúte mohol ďalší gól pridať striedajúci Vittek, v úniku sám pred brankárom ale zakončil mimo. Slovan aj v závere tlačil, gól ale už Pasienky, na ktoré si našlo cestu 1602 platiacich divákov, nevideli.