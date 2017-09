Slovan v zápase KHL neuspel, po nájazdoch zvíťazil tím Jugry

Na snímke uprostred tréner Slovana Miloš Říha. Foto: TASR/Marko Erd

Slovan Bratislava – Jugra Chanty-Mansijsk 2:3 pp a sn (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 41. Viedenský (Barker, Kašpar), 45. Meszároš (Smoleňák, Genoway) – 11. Lekomcev (Varfolomejev, Majorov), 48. Iľjin (Valentenko), rozhodujúci sn Varfolomejev. Rozhodovali: Beľajev, Vasiliev – Zacharenkov, Majtak, vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše Hrnka a Valentenko 5 min. za údery, Makarov 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 7040 divákov.



Slovan Bratislava: Mazanec - Meszároš, Barker, Ebert, Després, Švarný, Taimi, Voráček - Buchtele, Viedenský, Kašpar - Řepík, Genoway, Smoleňák - Skalický, Mikúš, Hrnka - Šerbatov, Sádecký, Šťastný



Jugra: Proskuriakov – Ugolnikov, Pereťagin, Šulakov, Lekomcev, Štajnoch, Valentenko, Meljakov – Varfolomejev, Majorov, Ankudinov – Skačkov, Makarov, Pestuško – Savinainen, Kurianov, Koroljov – Panov, Iľjin, Kupcov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v nedeľňajšom zápase KHL s Jugrou Chanty-Mansijsk 2:3 po samostatných nájazdoch. Zverenci trénera Miloša Říhu bodovali už v treťom domácom zápase v rade, ale z víťazstva sa tentokrát radovali hostia. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil Varfolomejev."Belasí" sa najbližšie predstavia opäť na domácom štadióne v utorok 5. septembra o 19.30 h proti Avangardu Omsk.Do stretnutia vstúpili aktívnejšie hostia, ktorí po piatich minútach vyhrávali na strely 5:1. Slovan sa dostal k náporu v 7. minúte, ale Viedenský sám pred Proskuriakovom neuspel. Na druhej strane prišla odpoveď Makarova, proti jeho strele švihom skvele zasiahol Mazanec. V 11. minúte už ale nestačil na strelu Lekomceva, ktorý sa presadil z pravej strany. V závere tretiny mohol Slovan vyrovnať v presilovke, ale strely Barkera od modrej si cieľ nenašli.V úvode druhého dejstva sa predral stredom klziska Genoway, ale sám pred brankárom nemieril presne. O tri minúty neskôr sa do dobrej pozície dostal aj Skalický, ale mieril iba do brankára. Slovan v týchto fázach prebral taktovku zápasu, lepšie korčuľoval a spresnil prihrávky. Čoraz viac sa jeho hráči dostávali do koncovky, ale Proskuriakov držal svoj tím nad vodou. V polovici zápasu už Slovan viedol na strely 22:15, jeho veľká prevaha ale vyrovnanie nepriniesla.Na začiatku tretej tretiny mal Slovan výhodu presilovky a už po 47 sekundách ju využil Viedenský. Vyrovnanie Slovana bolo zaslúžené a jeho hráči aj naďalej na ľade dominovali. Po troch minútach sa sedemtisíc divákov tešilo opäť, keď Meszároš od modrej prestrelil gólmana hostí. V 48. minúte prišlo vyrovnanie z ojedinelej akcie hostí, presadil sa Iľjin. Vedenie mohol domácim vzápätí vrátiť Viedenský, trafil však iba brvno. Záver spestrila bitka Hrnku s Valentenkom, v ktorej triumfoval domáci hráč.V predĺžení mohli najskôr rozhodnúť hráči Jugry v presilovke, na opačnej strane nepremenil obrovskú šancu Ebert. Obranca Slovana sa dostal do samostatného nájazdu, svoj blafák ale nezakončil ideálne. V úplnom závere spálil najväčšiu šancu hostí Pestuško, ktorý minul prázdnu bránku. V nájazdoch napokon rozhodol Varfolomejev.