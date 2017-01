Slovan začal prípravu bez Scotta a Pliatsikasa, rezonovala kauza Kubík

Začiatok prípravy futbalistov Slovana Bratislava. Foto: TASR/Pave Foto: TASR/Pave

Program zimnej prípravy ŠK Slovan Bratislava pred jarnou časťou sezóny 2016/17:



4. január: zraz hráčov na štadióne Pasienky

5.-6. január: fyzické testovanie hráčov na špecializovanej klinike v Banskej Bystrici

11. január – 5. február sústredenie v Turecku (tréningové stredisko Belek neďaleko Antalye)

20. január: ŠK Slovan – FC Botosani (Rumunsko), prípravný zápas

28. január: ŠK Slovan – FC Steaua Bukurešť (Rumunsko), prípravný zápas

31. január: prípravný zápas, meno súpera v štádiu riešenia

1. február: ŠK Slovan – GNK Dinamo Záhreb (Chorvátsko), prípravný zápas

3. február: ŠK Slovan – súper z Japonska (konkrétne meno súpera v štádiu riešenia), prípravný zápas

4. február: ŠK Slovan – Silkeborg IF (Dánsko)

10. február: ŠK Slovan – SK Sigma Olomouc (Česko), prípravný zápas na štadióne Pasienky, pravdepodobne na ihrisku s umelou trávou

11. február: Videoton FC (Maďarsko) – ŠK Slovan, prípravný zápas, miesto konania zápasu bude spresnené neskôr

Bratislava 9. januára (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava začali v pondelok hernú zimnú prípravu bez Františka Kubíka. Práve jeho zadržanie políciou pre jazdu pod vplyvom alkoholu najviac rezonovalo na bratislavských Pasienkoch pred úvodným popoludňajším tréningom.Kubík medzi spoluhráčmi chýbal, podľa informácií TASR bol v tom čase ešte zadržaný. Dvadsaťsedemročného krídelného stredopoliara zadržala v nedeľu večer policajná hliadka v Bánovciach nad Bebravou pre jazdu pod vplyvom alkoholu. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Eleny Antalovej dopravní policajti namerali členovi širšieho kádra reprezentácie SR na vozidle BMW X5 pri dychovej skúške 0,71 mg/l (1,48 promile).povedal médiám na margo celého incidentu športový riaditeľ Slovana Richard Trutz."Belasí" absolvovali od stredy minulého týždňa individuálne fyzické testovanie na špecializovanej klinike v Banskej Bystrici. Tie podľa Trutza skončili dobre a už v stredu po jeseni tretí tím tabuľky Fortuna ligy 2016/17 odchádza na sústredenie do Beleku. Výprava, v ktorej bude 21 hráčov a traja brankári, odlieta do Turecka 11. januára a späť na Slovensko sa vracia 5. februára. Na úvodnom zraze nebolo viacero tvárí z jesene, medzi nimi ani duo Filip Oršula a Juraj Kotula, ktoré je momentálne s reprezentáciou SR na sústredení v Abú Zabí a k Slovanu sa pripojí priamo na sústredení v Turecku.O pohybe v kádri srbský tréner rekordného 8-násobného majstra SR Ivan Vukomanovič uviedol:Vukomanovičov výber bude v Turecku nezvyčajne dlho, až 25 dní.vysvetlil kouč Slovana, ktorý neobišiel ani Kubíkovu situáciu:Podľa športového riaditeľa Trutza je obrana tímu po zotavení Srba Milana Rundiča a predĺžení zmluvy Kornela Salátu zastabilizovaná, funkcionári by sa ale mohli poohliadnuť po hráčoch do ofenzívy. Bratislavský funkcionár diplomaticky nevylúčil ani záujem o Tomáša Kóňu a Ibrahima Rabiua. Tesne pred dotiahnutím sú príchody dvoch Čechov - reprezentanta Lukáša Droppu a Milana Kerbra.V Turecku odohrajú "belasí" šesť prípravných zápasov. Sú medzi nimi rumunský prvoligista FC Botosani i najslávnejší rumunský klub Steaua Bukurešť. Ďalej si zmerajú sily s tohtoročným účastníkom skupinovej fázy Ligy majstrov Dinamom Záhreb. Sústredenie uzavrú dvoma prípravnými zápasmi. Prvý bude buď s japonským súperom, resp. v hre je aj FK Sarajevo či Viľnius (konkrétne meno súpera v štádiu riešenia) a program uzavrie duel s dánskym prvoligistom Silkeborgom.Pred začiatkom jarnej časti sezóny sú na programe dve generálky. V sobotu 10. februára Slovan privíta Sigmu Olomouc, ktorá momentálne vedie druhú českú ligu. Tento prípravný zápas sa odohrá na štadióne Pasienky, s najväčšou pravdepodobnosťou na umelej tráve. O deň neskôr sa rekordný slovenský šampión stretne s maďarským prvoligovým tímom Videoton FC.