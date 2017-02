Slovan zakončil sezónu výhrou nad Medveščakom. Diváci videli 12 gólov

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení gólu, sprava strelec Nick Plastino, Kyle Chipchura, Žiga Jeglič a Igor Musatov v poslednom stretnutí základnej časti KHL v hokeji HC Slovan Bratislava - Medveščak Záhreb v Bratislave 15. februára 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke fanúšikovia v hľadisku v poslednom stretnutí základnej časti KHL v hokeji HC Slovan Bratislava - Medveščak Záhreb v Bratislave 15. februára 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

KHL - základná časť:



Slovan Bratislava - Medveščak Záhreb 7:5 (3:0, 1:1, 3:4)

Góly: 10. Plastino (Chipchura, Jeglič), 14. Bačik (Rosandič), 18. Lušňák (Šťastný, Skalický), 23. Skalický (Šťastný), 42. Chipchura (Jeglič, Plastino), 52. Starosta (Jeglič, Plastino), 54. Hlinka (Taffe, Cheechoo) - 34. Giroux (Katic), 47. Giroux (Arkalov), 55. Kozák (Katic), 56. Giroux (Lessio, Perkovich), 58. Perkovich (Lessio, Katic). Rozhodovali: Bondar, Oskirko - Majtak, Pronskich, vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov (vypredané).



zostavy:



Slovan Bratislava: Pogge – Kundrátek, Sersen, Plastino, Starosta, Bačik, Rosandič, Luža - Cheechoo, Taffe, Hlinka - Chipchura, Jeglič, Musatov - Šťastný, Lušňák, Skalický – Petráš, Halama, Vopelka, od 36. min. Pätoprstý



Medveščak Záhreb: Gajdučenko – Glumac, Smith, Larkin, Katic, Kozák – Giroux, Perkovich, Lessio – Jankovič, Arkalov, Zanoški – Miličič, Mahbod, Voronin - Smolec



Hlasy po zápase:



Andrej Šťastný, útočník Slovana: "V závere sme dostali zbytočné góly, ale to už sme zápas dophrávali a bolo to také voľnejšie. Aspoň diváci videli veľa gólov. Atmosféra na štadióne bola super, ďakujem ľuďom, že sa prišli s nami v takom hojnom počte rozlúčiť, aj keď bolo jasné, že play off nám ušlo."





Patrik Lušňák, útočník Slovana a autor tretieho gólu domácich: "Zápas bol hlavne pre ľudí, padlo veľa gólov na oboch stranách, takže sa bolo na čo pozerať. Škoda, že sa nám nepodarilo prebojovať do play off. Najmä škoda začiatku sezóny, ktorý sme zaspali, a to nás stálo postup. V závere sme sa rozbehli, odohrali sme super zápasy, už to ale nestačilo. Skúsime to v ďalšej sezóne."



Tabuľka Západnej konferencie:



1. CSKA Moskva 58 39 3 8 8 173:107 131

2. Petrohrad 58 37 7 6 8 239:110 131

3. Jaroslavľ 58 31 4 6 17 156:123 107

4. Dinamo Moskva 58 28 9 5 16 160:109 107

5. Nižnij Novgorod 58 27 8 7 16 141:116 104

6. Dinamo Minsk 58 27 9 4 18 166:145 103

7. Viťaz Podolsk 58 26 7 4 21 159:152 96

8. Jokerit Helsinki 59 23 6 12 18 145:160 93

----------------------------------

9. Soči 58 24 7 2 25 135:136 88

10. Slovan Bratislava 60 22 7 5 26 144:166 85

11. Medveščak Záhreb 60 19 4 4 33 138:186 69

12. Čerepovec 58 17 4 10 27 128:160 69

13. Spartak Moskva 58 18 3 5 32 123:160 65

14. Dinamo Riga 58 11 8 5 34 111:155 54



Bratislava 15. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava sa rozlúčili so sezónou 2016/2017 víťazne, vo svojom záverečnom zápase v základnej časti KHL zdolali doma Medveščak Záhreb 7:5. O šancu postúpiť do play off prišli už dávnejšie, v tabuľke Západnej konferencie obsadili so ziskom 85 bodov konečné 10. miesto. Poradie na ďalších priečkach a dvojice vyraďovačky určia záverečné stretnutia dlhodobej časti, ktorá vyvrcholí v sobotu 18. februára.V stredajšom dueli položilizáklad úspechu v prvej tretine, ktorú vyhrali hladko 3:0. Chorvátsky zástupca síce zápas, rotujúc iba piatich obrancov a dokopy 15 korčuliarov však nedokázal zvrátiť vývoj. Až tri zo siedmich gólov Slovana dali obrancovia, Patrik Bačik skóroval premiérovo v KHL. Medveščaku nestačil ani hetrik Alexandra Girouxa, tretí gól hostí strelil slovenský zadák Lukáš Kozák.Zverenci Miloša Říhu zakončili svoju piatu sezónu v nadnárodnej súťaži s bilanciou 22 víťazstiev v riadnom hracom čase, sedem výhier po predĺžení, resp. nájazdoch, päť prehier za bod a 26 prehier v riadnom čase.Slovan sa počas svojho päťročného pôsobenia v KHL prebojoval do play off dvakrát. V sezónach 2012/2013 i 2015/2016 vypadol v prvom kole, keď prehral s Dinamom Moskva, resp. CSKA Moskva, v oboch prípadoch 0:4 na zápasy.Už úvodné minúty naznačili, že sa bude hrať rovnako ako v utorok otvorený hokej, v ktorom budú útoky dominovať nad obranami. Hneď po pár striedaniach sa do sľubných šancí na strane Slovana dostali Skalický či Hlinka, na opačnom konci spálili dobré príležitosti Mahbod, Lessio či Smith. Na radosť zaplnených tribún otvorili skóre domáci, v 10. min. Plastino po prihrávke Chipchuru namieril spoza kruhu presne ponad lapačku Gajdučenka.zachutilo a už o štyri minúty viedli 2:0. Bačikovu strelu od modrej pridvihol obranca Medveščaku Smith a brankár bol proti teču bezmocný. Silnú osemminútovku Slovana korunoval tretím gólom Lušňák, ktorý po prihrávke Skalického zostal sám pred Gajdučenkom a prekonal brankára hostí strelou pomedzi betóny.Aj v ďalšom priebehu sa hralo podľanôt. Štvrtý gól domácich pridal v 23. minúte počas presilovky Skalický, ktorý spoza bránkovej čiary šikovne napálil puk do betónu Gajdučenka, aby si ho gólman hostí zrazil do siete. Hostia síce neprestávali útočiť, ale na výraznejšie zdramatizovanie súboja nemali v okyptenom zložení dostatok síl. Naopak, zvýšiť náskok mohol Cheechoo, v páde však nedokázal namieriť do úplne odkrytej bránky. Medveščak odklial streleckú smolu v 34. min., keď znížil Giroux.V záverečnej tretine si Slovan už bez problémov udržiaval pohodlný náskok a nedovolil súperovi výraznejšie sa priblížiť. Piaty gól strelil po vydarenej kombinácii druhého útoku Chipchura, ktorý strelou z medzikružia vymietol pavučinu v hornom rohu bránky. Ďalšiu šancu potom spálil Cheechoo. V 47. minúte upravil skóre svojím druhým gólom v zápase Giroux, ktorý ušiel domácej obrane a vychutnal si Poggeho. Tým ale nezabrzdili gólostroj Slovana, na 6:2 zvýšil netradičný strelec Starosta a následne sa presadil po akcii Taffea aj Hlinka. V závere domáci poľavili v koncentrácii a umožnili Medveščaku ešte trikrát skórovať. Najprv sa presadil Kozák, potom Giroux skompletizoval hetrik a posledné slovo mal v presilovke Perkovich.