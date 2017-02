Slovan zdolal Medveščak Záhreb po predĺžení

Na snímke gólová radosť hráčov na striedačke Slovana Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Medveščak Záhreb - Slovan Bratislava 4:5 pp (1:2, 1:1, 2:1 - 0:1)

Góly: 10. Arkalov (Kozák), 29. Giroux (Miličič, Katic), 44. Arkalov (Jankovič, Zanoški), 59. Mahbod (Glumac, Smith) - 9. Hlinka (Skalický, Starosta), 13. Chipchura (Sersen, Kundrátek), 30. Jeglič (Plastino, Šťastný), 57. Musatov (Šťastný, Plastino), 61. Kundrátek (Taffe). Rozhodovali: Bondar, Oskirko - Maitak, Pronskich, vylúčení: 4:2 na 2 min, navyše: Brust 10 min a DKZ za nešporotvé správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6814 divákov.



Medveščak Záhreb: Gajdučenko – Larkin, Katic, Glumac, Smith, Kozák – Giroux, Perkovich, Lessio – Jankovič, Arkalov, Zanoški – Smolec, Mahbod, Miličič



Slovan Bratislava: Brust (54. - 55., od 58. Pogge) – Kundrátek, Sersen, Švarný, Plastino, Bačík, Starosta, Rosandič - Cheechoo, Taffe, Chipchura - Šťastný, Jeglič, Musatov - Hlinka, Lušňák, Skalický – Petráš, Šiška, Vopelka





Tabuľka Západnej konferencie:



1. CSKA Moskva 58 39 3 8 8 173:107 131

2. Petrohrad 58 37 7 6 8 239:110 131

3. Jaroslavľ 58 31 4 6 17 156:123 107

4. Dinamo Moskva 58 28 9 5 16 160:109 107

5. Nižnij Novgorod 58 27 8 7 16 141:116 104

6. Dinamo Minsk 58 27 9 4 18 166:145 103

7. Viťaz Podolsk 58 26 7 4 21 159:152 96

8. Jokerit Helsinki 59 23 6 12 18 145:160 93

-----------------------------------

9. Soči 58 24 7 2 25 135:136 88

10. Slovan Bratislava 59 21 7 5 26 137:161 82

11. Medveščak Záhreb 59 19 4 4 32 133:179 69

12. Čerepovec 58 17 4 10 27 128:160 69

13. Spartak Moskva 58 18 3 5 32 123:160 65

14. Dinamo Riga 58 11 8 5 34 111:155 54



Bratislava 14. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorňajšom zápase KHL nad Medveščakom Záhreb 5:4 po predĺžení. Ani jeden z tímov nemal už pred duelom šancu na postup do play off.síce hrali v domovskom stánku, no v zápise zo stretnutia figurovali ako hostia. Duel sa mal totiž pôvodne hrať na ľade chorvátskeho tímu, no po dohode ho presunuli do Bratislavy. V drese Medveščaku nastúpilo iba 14 korčuliarov, medzi nimi figuroval i slovenský legionár Lukáš Kozák, ktorý si pripísal jednu asistenciu.Zverenci Miloša Říhu zakončia svoju piatu sezónu v medzinárodnej súťaži v stredu o 19.00 h, keď opäť privítajú chorvátske mužstvo. Bez ohľadu na výsledok obsadia v tabuľke Západnej konferencie konečné desiate miesto.Slovan sa počas svojho päťročného pôsobenia v KHL prebojoval do play off dvakrát. V sezónach 2012/2013 i 2015/2016 vypadol v prvom kole, keď prehral s Dinamom Moskva, resp. CSKA Moskva v oboch prípadoch 0:4 na zápasy.Predposledný duel Slovana v prebiehajúcej sezóne KHL mal rýchly spád a hra sa presúvala zo strany na stranu. Prvú vážnejšiu šancu mali hráči chorvátskeho mužstva, keď Arkalov v 4. minúte preveril pozornosť Brusta. Na druhej stráne pálili na bránku Musatov, Šťastný a Vopelka, ktorý sa snažil pretlačiť za Gajdučenka odrazenú strelu Sersena. V 9. minúte brankár Záhrebu už inkasoval, Skalický prihral voľnému Hlinkovi a ten otvoril pohotovou strelou skóre - 0:1. Neprešlo však ani 20 sekúnd a bolo vyrovnané. Arkalov mal mnoho priestoru, vystrelil a tečovaný puk skončil za Brustom - 1:1. "Belasí" sa dostali opäť do vedenia v 13. minúte, keď Chipchura premenil presilovku - 1:2. Aj v ďalších minútach sa hral veľmi otvorený hokej a obaja brankári čelili niekoľkým dobrým pokusom, no do prvej prestávky už gól nepadol.V úvode druhého dejstva mali viac z hry hokejisti Slovana, ktorí si vypracovali tlak. Mali niekoľko dobrých príležitostí, ale gól padol na opačnej strane. V 29. minúte sa oprel do strely Giroux, Brust jeho pokus iba vyrazil pred seba a ten istý hráč ho doklepol do siete - 2:2. Ani tento stav však nevydržal dlho. O minútu a jednu sekundu išiel po tretí raz v zápase do vedenia Slovan. Plastino našiel Jegliča, ktorý sa presadil presnou strelou z uhla - 2:3. Oba tímy si potom zahrali presilovky 5 proti 3. Slovan necelých 30 sekúnd, no Medveščak mal takúto výhodu vyše minútu a pol. Počas svojho oslabenia bol bližšie ku gólu paradoxne bratislavský tím, keď sa v 38. minúte dostal do prečíslenia dvoch na jedného, ale Taffe nedokázal presne zakončiť.Medveščak, ktorý pricestoval do Bratislavy v značne oklieštenej zostave iba so 14 korčuliarmi, vzdoroval súperovi aj v ďalších minútach a v 43. opäť vyrovnal. O tretí gól sa zaslúžil Arkalov - 3:3. V 54. minúte prišlo k striedaniu na strane hostí, keď Pogge zaskočil na necelé dve minúty za Brusta, ktorý sa potom vrátil do bránky. Slovan si následne zahral presilovku, síce ju nevyužil, ale krátko po nej strelil štvrtý gól Musatov - 3:4. Chvíľu nato, po akcii Medveščaku, vypenil Brust, ktorý vyletel na rozhodcov a tí mu udelili trest do konca zápasu. Duel tak dochytal Pogge. Záhreb v závere vyskúšal power play a minútu pred koncom dokázal opäť vyrovnať zásluhou Mahboda - 4:4.Duel pokračoval v predĺžení, v ktorom po necelej minúte rozhodol o triumfe Slovana Kundrátek - 4:5.