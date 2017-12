Slovan získal zámorskú posilu, ktorá hrávala aj s Hossom. O koho ide?

Útočník Chicaga Ryan Garbutt (v strede). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. decembra (TASR) - HC Slovan Bratislava sa dohodol na spolupráci do konca aktuálnej sezóny s kanadským hokejistom Ryanom Garbuttom. Útočník so skúsenosťami zo zámorskej profiligy prichádza k "belasým" z iného klubu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Torpedo Nižnij Novgorod.Tridsaťdvaročný rodák z Winnipegu si pripísal za Torpedo v deviatich zápasoch dva body. V tejto sezóne odohral 12 zápasov aj za HC Soči, v ktorých mal bilanciu jeden gól a štyri asistencie. Informoval o tom portál hcslovan.sk.Garbutt odohral v zámorskej NHL za Dallas, Chicago a Anaheim spolu 318 zápasov, v ktorých získal 91 kanadských bodov (43+48). V sezóne 2015/16 hral v drese Blackhawks spolu so Slovákom Mariánom Hossom.