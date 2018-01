Slovan zvíťazil doma nad Magnitogorskom 4:3

Na snímke gólová radosť hráčov Slovana, zľava Simon Després, Patrik Lamper, Nick Ebert a Andrej Šťastný (Slovan) v zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Slovan Bratislava - Metallurg Magnitogorsk 9. januára 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke brankár Jakub Štěpánek (Slovan) v zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Slovan Bratislava - Metallurg Magnitogorsk 9. januára 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

KHL - základná časť:



Slovan Bratislava - Metallurg Magnitogorsk 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Góly: 9. Mikúš, 27. Ebert (Garbutt), 29. Sloboda (Ebert, Šerbatov), 38. Boychuk (Mikúš, Řepík) – 28. Wolski (Lee, Kovář), 51. Bobrjašov, 55. Ellison (Wolski, Mozjakin). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Hofman – Šalagin, Šišlo (všetci Rus.), vylúčenia: 7:6 na 2 min, navyše Boychuk 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 6651 divákov.



zostavy:



Slovan Bratislava: Štepánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Després, Voráček, Švarný, Bačík – Řepík, Genoway, Kašpar – Mikúš, Šerbatov, Buchtele – Lamper, Šťastný, Skalický – Sloboda, Sádecký, Garbutt



Metallurg Magnitogorsk: Košečkin (29. Samsonov) – Lee, Biriukov, Tereščenko, Bobriašov, Bereglazov, Denisov, Igošev – Wolski, Kovář, Moziakin – Timkin, Ellison, Kokarev – Čibisov, Osala, Šenfeld – Boltanov, Kaletnik, Platonov – Švyriov



Tabuľka Západnej konferencie:

1. SKA Petrohrad 49 36 6 3 4 204:86 123

2. CSKA Moskva 49 32 9 1 7 158:73 115

3. Jokerit 47 26 3 8 10 129:85 92

4. Jaroslavľ 49 23 8 3 15 132:115 88

5. Nižný Novgorod 51 21 4 8 18 99:113 79

6. HK Soči 49 20 6 6 17 118:123 78

7. Spartak Moskva 49 19 7 3 20 133:124 74

8. Čerepovec 49 17 7 8 17 109:123 73



9. Dinamo Moskva 51 17 8 5 21 115:126 72

10. Dinamo Minsk 49 17 5 3 24 96:110 64

11. Víťaz Podoľsk 49 14 4 7 24 118:142 57

12. SLOVAN 48 13 2 7 26 100:161 50

13. Dinamo Riga 47 7 7 8 25 85:125 43

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorok na domácom ľade v KHL nad Metallurgom Magnitogorsk 4:3 a pripísali si tretie víťazstvo z uplynulých štyroch zápasov. V tabuľke Západnej konferencie im patrí 12. priečka, na ôsmy Čerepovec strácajú 23 bodov. Do konca sezóny čaká na "belasých" ešte osem zápasov, v ktorých môžu získať maximálne 24 bodov.Zverenci trénera Eduarda Zankovca sa pred šesťzápasovým výjazdom, ktorý bude prerušený olympijskou prestávkou, rozlúčia s domácimi divákmi vo štvrtok 11. januára o 19.00 h, keď privítajú Traktor Čeľabinsk.Slovan sa favorita nezľakol, proti vlaňajšiemu finalistovi Gagarinovho pohára začal svižne. Hra bola od úvodu veľmi vyrovnaná, ako prvý musel zasahovať Košečkin po strele Sersena. Na druhej strane vychytal Štěpánek Wolského, ktorý sa predral do šance až pred bránkovisko. V 9. minúte vystrelil od modrej čiary Ebert a odrazený puk dostal do siete Juraj Mikúš. Očividne zaskočení hostia mohli vzápätí prehrávať už o dva góly, ale Buchtele v ďalšej šanci sám pred Košečkinom neuspel. Aktivitu Slovana potom umocnil faul hostí, po strieľanej prihrávke Genowaya mieril Ebert iba do brankára. Strelecká prevaha "belasých" narastala, ale stav sa do konca prvej tretiny nezmenil.Na začiatku druhej tretiny bol vylúčený obranca Barker, hráči Metallurgu vyslali na bránku niekoľko striel, ale bez efektu. Hostia zapli na vyššie obrátky aj pri rovnovážnom počte, ale v 27. minúte krásnou strelou švihom prekonal Košečkina Nick Ebert. Vzápätí hostia v presilovke znížili na 1:2 po strele Wolského, ale o ďalších 22 sekúnd vrátil Slovanu dvojgólový náskok Marek Sloboda. Magnitogorsk zareagoval výmenou brankárov a zvýšenou aktivitou. Tú umocnila ďalšia početná výhoda hostí, ale po jej skončení spálil ďalšiu veľkú šancu Sloboda. V tomto čase sa hral otvorený hokej, obe mužstvá sa púšťali nebojácne do útoku, Slovan si napokon do konca druhej tretiny vypracoval trojgólové vedenie. V presilovke sa presadil Zach Boychuk. V samom závere ešte Štěpánka zachránila žŕdka jeho bránky.V treťom dejstve boli hostia od začiatku strelecky aktívnejší, mali prevahu, ale Slovan hral aj naďalej veľmi nebojácne a zbytočne neodhadzoval puky. Šance hostí mali najskôr Bereglazov a po ňom aj Moziakin, ale Štěpánek opäť predviedol svoje umenie. V 51. minúte ho napokon prekonal Bobrjašov a "belasí" následne inkasovali v oslabení po strele Ellisona. Tlak hostí narastal, no Slovan si už do konca zápasu ustrážili svoje vedenie.