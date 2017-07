Slovanisti na sústredení v Rakúsku, klub pracuje na posilnení kádra

Na snímke tréner hokejistov HC Slovan Bratislava Miloš Říha Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bruck an der Leitha 10. júla (TASR) - Hráči Slovana Bratislava pokračujú v príprave na novú sezónu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Od nedele sú na týždňovom sústredení v rakúskom mestečku Bruck an der Leitha, vzdialenom približne polhodinu jazdy autom od hlavného mesta SR.povedal pre klubový web tréner "belasých" Miloš Říha.Slovanisti začali zaberať krátko po príchode do Brucku, ešte v nedeľu večer mali na programe tréningovú jednotku na ľade. Na miestnom zimnom štadióne budú trénovať dvojfázovo, pridané budú aj tréningy v posilňovnivyjadril sa útočník Andrej Šťastný.Do bratislavských podmienok sa slovanisti opäť vrátia v nasledujúcom týždni, v ktorom majú naplánované aj prvé dve prípravné stretnutia na ľade Pardubíc. Vedenie klubu zároveň pracuje na posilnení kádra a dotiahnutí zmlúv s hráčmi, ktorí postupne naskočia do letnej prípravy.