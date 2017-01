Slovanisti sa zídu 4. januára, Seničania sa budú pripravovať doma

na archívnej snímke futbalisti FK Senica Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič



Program zimnej prípravy ŠK Slovan Bratislava pred jarnou časťou sezóny 2016/17 (zdroj: www.skslovan.com):



4. január: zraz hráčov na štadióne Pasienky

5.-6. január: fyzické testovanie hráčov na špecializovanej klinike v Banskej Bystrici

11. január – 5. február sústredenie v Turecku (tréningové stredisko Belek neďaleko Antalye)

20. január: ŠK Slovan – FC Botosani (Rumunsko), prípravný zápas

28. január: ŠK Slovan – FC Steaua Bukurešť (Rumunsko), prípravný zápas

31. január: prípravný zápas, meno súpera v štádiu riešenia

1. február: ŠK Slovan – GNK Dinamo Záhreb (Chorvátsko), prípravný zápas

3. február: ŠK Slovan – súper z Japonska (konkrétne meno súpera v štádiu riešenia), prípravný zápas

4. február: ŠK Slovan – Silkeborg IF (Dánsko)

10. február: ŠK Slovan – SK Sigma Olomouc (Česko), prípravný zápas na štadióne Pasienky, pravdepodobne na ihrisku s umelou trávou

11. február: Videoton FC (Maďarsko) – ŠK Slovan, prípravný zápas, miesto konania zápasu bude upresnené neskôr

V Senici v hre návrat Pavlíka a Kóňu

Plán FK Senica v zimnej príprave 2016/2017 (zdroj: www.fksenica.eu):



9. januára: štart zimnej prípravy

14. január: FK Senica - ŠKF Sereď (II. liga)

21. január: 12.00 h FK Senica - Opava (II. liga ČR)

27. január: 13.00 h MTK Budapešť (I. liga Maďarsko) - FK Senica

1. február: SK Sigma Olomouc (II. liga ČR) - FK Senica (čas a miesto budú upresnené)

4. február: Bielsko-Biala (II. liga Poľsko) - FK Senica (čas a miesto budú upresnené)

11. február: 17.00 h FK Senica - 1. FC Slovácko (I. liga ČR)



Bratislava 2. januára (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa prvýkrát v novom roku zídu už v stredu 4. januára, keď v podvečerných hodinách na Pasienkoch odštartujú zimnú prípravu. Následne ich v priebehu ďalších dvoch dní čaká individuálne fyzické testovanie na špecializovanej klinike v Banskej Bystrici.informuje oficiálny web po jeseni tretieho tímu Fortuna ligy.Prvá časť sústredenia bude venovaná dôkladnej kondičnej príprave, ktorej dôležitosť spomínal tréner Ivan Vukomanovič. V Turecku odohrajú "belasí" predbežne šesť prípravných zápasov. Postupne sa stretnú s rumunským prvoligistom FC Botosani i najslávnejším rumunským klubom Steaua Bukurešť. Ďalej si zmerajú sily s tohtoročným účastníkom skupinovej fázy Ligy majstrov Dinamom Záhreb. Sústredenie uzavrú prípravnými zápasmi s japonským súperom (konkrétne meno súpera v štádiu riešenia) a dánskym prvoligistom Silkeborgom.Pred začiatkom jarnej časti sezóny sú na programe dve generálky. V sobotu 10. februára Slovan privíta Sigmu Olomouc, ktorá momentálne vedie druhú českú ligu. Tento prípravný zápas sa odohrá na štadióne Pasienky, s najväčšou pravdepodobnosťou na umelej tráve. O deň neskôr sa rekordný slovenský šampión stretne s maďarským prvoligovým tímom Videoton FC.V pondelok 9. januára sa do zimnej prípravy naplno "zahryznú" aj futbalisti FK Senica. Už pred jej štartom je isté, že v klube zo Záhoria skončila štvorica legionárov, v hre je však návrat Petra Pavlíka a Tomáša Kóňu.informuje klubový web FK Senica.Na začiatku zimnej prípravy sa v kabíne bude hlásiť mladší z bratov Kosorinovcov Matej a spolu s ním Jakub Krč. Obaja odchovanci na jeseň hosťovali v druholigovej Seredi. Ďalšie pohyby v kádri budú závisieť od vývoja rokovaní s potenciálnymi investormi, ktoré stále prebiehajú. Po odhlásení sa Spartaka Myjava z Fortuna ligy by Seničania mali seriózny záujem o návrat dvojice bývalých kapitánov Petra Pavlíka a Tomáša Kóňu.Na začiatku prípravy nebude k dispozícii trénerom dvojica reprezentantov. Brankár Michal Šulla si plní premiérovo povinnosti v národnom tíme na hernom sústredení v SAE a Martin Červeňák bol nominovaný na prestížny Granatkinov memoriál vo výbere do 18 rokov.Zimná príprava FK Senica prebehne v domácich podmienkach. Plán prípravných zápasov A-mužstva zahŕňa stretnutia prevažne so zahraničnými súpermi, generálku na prvé jarné ligové stretnutie so Žilinou odohrajú Seničania doma so Slováckom.