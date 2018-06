SLOVENČINA: Hovorím o svojom či mojom mieste?

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - V reči denne mnoho ráz používame zámená. Ako ich však použiť správnym spôsobom? Podľa čoho zistíme, či použiť tvar svoj, alebo je správny tvar môj?Ak osoba, ktorej privlastňujeme, nie je podmetom vety, používame tvary zámena môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich. Ak privlastňujeme podmetu vety, používame rôzne tvary zámena svoj. Chybné tvary nachádzame často práve v tom, že zvyčajne sa nepoužíva zámeno svoj, ale uprednostníme môj a jeho skloňované tvary, aj keď je to použité nesprávne.Pre lepšie pochopenie si to rozmeníme na drobné. Napríklad veta Singapur počas kongresu obmedzí svoj vzdušný priestor. Podmetom (na ktorý sa pýtame otázkou kto? čo?) je Singapur, vzdušný priestor patrí Singapuru – podmetu, takže použijeme tvar zámena svoj. Alebo v takomto prípade: Viem, aký je môj otec typ človeka. Nachádzame tu zamlčaný podmet ja, zámeno sa viaže k predmetu otec a neprivlastňuje podmetu – takže použijeme tvar môj. Alebo pre ešte lepšie vysvetlenie: Môj dobrý kamarát. Každý má svojho dobrého kamaráta.Poďme od teórie do praxe, najlepšie si to objasníme na konkrétnych ukážkových vetách.Môj pocit nebol až taký zlý. Medzi jeho ďalšie básnické zbierky patria napríklad Obrazotvorná lúka, Sen. Hovoril o ich výsledku z vedeckej súťaže. Prezident SR Andrej Kiska rozdelil svoj júnový plat desiatim rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. Most-Híd má v sobotu rozhodovať o svojom prezidentskom kandidátovi.Znie to oveľa lepšie ako napríklad: Prezident SR Andrej Kiska rozdelil jeho júnový plat desiatim rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. Most-Híd má v sobotu rozhodovať o jeho prezidentskom kandidátovi. Tieto tvary sú použité nesprávne.