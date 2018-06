SLOVENČINA: Kedy vokalizujeme predložky?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 26. júna (TASR) - Vokalizácia predložiek znie na prvé počutie ako úplne cudzí jav, no stretávame sa s ním denne. Ide jednoducho o pridávanie samohlásky (vokálu) o alebo u k predložke. Vokalizáciu uskutočňujeme preto, aby bolo možné predložku a nasledujúce slovo (ľahšie) vysloviť.Neslabičné predložky s, z, v, k vokalizujeme vtedy, keď sa nasledujúce slovo začína na rovnakú či výslovnostne podobnú spoluhlásku ako daná predložka. Alebo ak je rovnaká spoluhláska ako druhá či tretia v slove, ktoré nasleduje po predložke, ktorú vokalizujeme.Predložku k meníme na ku vtedy, keď sa dané slovo začína na k alebo g: ku káve, ku knihám, ku gymnáziu... Ale tiež vtedy, keď sa slovo začína na skupinu spoluhlások, v rámci ktorej je na druhom alebo treťom mieste spoluhláska k či g – ku škole. Vyslovujeme ju [gu]. Niekedy sa však vokalizuje aj pred inými spoluhláskami. Práve preto, aby bola uľahčená výslovnosť daného slovného spojenia – ku cti. Podľa Slovníka slovenských nárečí sa v rámci niektorých nárečí vokalizuje predložka k častejšie (ku vojsku, ku tomu, ku sviatkom...).Predložka s sa mení na so napríklad v týchto slovných spojeniach: so zborom, so Silviou, so školou, so žabou... Vyslovuje sa [zo], okrem jediného prípadu – so [so] mnou. Vokalizácia predložky z je uplatnená napríklad tu: zo zeme, zo sna, zo života, zo dňa... Predložku v vokalizujeme napríklad v nasledovných spojeniach: vo vede, vo vode, vo svete, vo štvrtok...Vokalizujeme napríklad aj predložky pred tvarom osobného zámena ja, ktoré končia na spoluhlásku (bezo mňa, odo mňa, vo mne, ku mne...).Ako vyzerá vokalizácia v praxi? Základná škola patrí ku gymnáziu. Všetci nemajú rovnaký prístup ku vzdelaniu. Učitelia sa so študentmi ochotne delia o svoje skúsenosti. Išli sme na výlet spolu so školou. Výsledky budú vo štvrtok. Stretli sme sa vo dverách. Reformy v školstve sa nedajú robiť zo dňa na deň. Zo života treba vyťažiť čo najviac. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Je vo mne viac, ako sa na prvý pohľad zdá.A ako je (alebo nie je) používaná nesprávne? Poďme radšej k tebe. Ideme na zábavu s živou hudbou. V svete je ekonomická kríza. Nemám radosť z života. Vybavíte to cez mňa.