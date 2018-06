SLOVENČINA:Nepožadujme premiérove odstúpenie a prezidentove vyjadrenie

Ilustračné foto Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 14. júna (TASR) - Vo vyhrotených politických časoch zvyknú komentátori vo svojich článkoch žiadať okamžité premiérove odstúpenie, prípadne premiérkine jasné vysvetlenie kauzy. Pričom nevedomky zbytočne znižujú váhu svojich vyjadrení nesprávnym pravopisom. Dokonca aj do titulku sa votrie napr. Trápne premiérove kľučkovanie.Problém je v skloňovaní privlastňovacieho prídavného mena v strednom rode. Tam platí veľmi jednoduché pravidlo, že v nominatíve (a akuzatíve) singuláru majú privlastňovacie adjektíva koncovku -o. Pri mužských menách je to koncovka -ovo, pri ženských koncovka -ino.Koncové -e v mužských príponách -ove a ženských -ine sa píše iba v množnom čísle. Môžeme mať teda premiérove rozhodnutia, ale jedno rozhodnutie je vždy premiérovo. Podobne môžeme mať sestrine mená, ale jedno meno je sestrino.Nesprávne tvary sa dostali napr. do viet: mal som veľkú chuť ich niekam poslať, ale na sestrine naliehanie som ich pekne poprosil, aby odišli; Masúd Chán odmietol tvrdenie, že by prezidentove rozhodnutie bolo príliš zhovievavé; akademická obec (samozrejme, nie celá) prijíma premiérove gesto ako prípravu na predvolebnú kampaň. Vo všetkých týchto prípadoch ide o jednotné číslo, takže správne malo byť: sestrino naliehanie, prezidentovo rozhodnutie, premiérovo gesto.Menej často sa privlastňovacie prídavné mená odvodzujú od zvierat (a vôbec sa neodvodzujú od neživotných podstatných mien). Môžeme sa však stretnúť aj s vetou: Na mačkine veľké šťastie za volantom sedel pozorný vodič. Vychádzajúc z predchádzajúcich riadkov vidíme, že veľké šťastie je zásadne mačkino.